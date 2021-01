Místo konání XIII. sjezdu KS Vietnamu FOTO - (za)

XIII. sjezd KS Vietnamu. Rozvojové aspirace Vietnamu

XIII. sjezd Komunistické strany Vietnamu (CPV), který se koná ode dneška do 2. února, je jednou z nejdůležitějších politických událostí ve Vietnamu v roce 2021. Jedná se o událost přitahující pozornost mezinárodní veřejnosti, protože pod vedením CPV je Vietnam v posledních letech známý nejen jako členská země ASEAN s rostoucí rolí a pozicí v regionu i po celém světě.

V roce 2020, i když je epidemie COVID-19 komplikovaná, se Vietnam úspěšně ujal role prezidenta ASEAN a nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Vietnam je mezinárodně oceňován zejména za to, že dobře zvládá epidemii COVID-19 a dosahuje pozitivního ekonomického růstu ve výši téměř 3 %, zatímco většina zemí na světě stále čelí komplikovanému vývoji epidemie pandemie.

Jedním z hlavních úkolů XIII. sjezdu je udávat směr vnitřní a zahraniční politiky Vietnamu. Vedoucí představitelé CPV oznámili konkrétní cíle. Do roku 2025 to bude rozvinutá země s moderním průmyslem, která překoná nízké střední příjmy, do roku 2030 rozvinutá země s moderním průmyslem a vysokým průměrným příjmem a do roku 2045 je hlavním cílem stát se vyspělou zemí s vysokými příjmy.

Vietnam a Česká republika přikládají zásadní význam tradičnímu přátelskému vztahu mezi oběma zeměmi. Chtějí jej proto posílit. Je to patrné mj. z návštěvy vietnamského předsedy vlády v České republice v roce 2019.

Česká republika je jedním z členských států EU, které aktivně podporují podepsání dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA). Česká republika považuje Vietnam za potenciální trh otevřených dveří pro vývoz zboží na trh ASEAN.

A zejména vietnamská komunita v ČR pak hraje stále důležitější roli jako most při posilování a podpoře vztahů mezi oběma zeměmi. Vedoucí představitelé všech úrovní a lidé v ČR uznali a vysoce ocenili náklonnost a včasnou podporu vietnamské komunity v celé České republice v boji proti pandemii COVID-19 hned po vypuknutí epidemie COVID -19, jako je dobrovolné vytváření roušek a jejich darování zdravotnickým a sociálním zařízením.

To jsou pevné základy pro tyto obě země, aby pokračovaly v posilování spolupráce ve prospěch a rozvoje každé z nich.

Roman JANOUCH