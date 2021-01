Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Slovensko (ne)čelí stěhování pracovních míst do zemí s levnější pracovní silou

Slovensko nebude usilovat o to, aby zvrátilo rozhodnutí nadnárodních firem o propouštění zaměstnanců na Slovensku kvůli přesunu svých aktivit do Indie, kde jsou nižší náklady na mzdy. Novinářům to řekl ministr sociálních věcí Milan Krajniak.

Podle slovenských médií některá centra podnikových služeb plánují rušit v zemi pod Tatrami pracovní místa. Například společnost Johnson Controls hodlá oddělení finančních služeb a účetnictví přesunout do Indie. Rušit pracovní místa hodlají ale i nadnárodní společnosti AT&T nebo IBM.

»Nedokážeme a ani nechceme konkurovat platům, které jsou v Indii. Museli bychom snižovat platy našim lidem. Při přesunu do Indie nemá smysl intervenovat,« řekl Krajniak.

Podle ministra ohroženým skupinám nezaměstnaných, kteří si najdou práci, bude stát k jejich mzdě poskytovat příplatek ve výši 122 eur měsíčně (3180 korun), což zhruba odpovídá desetině průměrné mzdy v zemi. Příspěvek má motivovat lidi bez práce, aby nastoupili do nového zaměstnání i v případě, že jejich mzda bude nižší než na předchozí pracovní pozici.

Slovenská média informovala, že Johnson Controls plánuje na Slovensku propustit 532 zaměstnanců, tedy téměř dvě pětiny pracovníků divize. Několik stovek pracovních míst v zemi hodlá podle tisku zrušit také americká telekomunikační společnost AT&T, která ze Slovenska poskytuje zákaznickou podporu, správu a rozvoj sítě a další služby. Už dříve ohlásila propouštění v Evropě americká společnost IBM, snižování stavů by se mělo dotknout i Slovenska, kde má firma centrum podnikových služeb.

Rušení stovek pracovních míst ve snaze zlepšit svou finanční kondici ale už ohlásily také Slovenská pošta a nákladní železniční dopravce ZSSK Cargo. Obě firmy vlastní stát.

Míra nezaměstnanosti na Slovensku po propuknutí koronavirové nákazy v loňském roce vystoupila nad hranici sedmi procent z dřívějších zhruba pěti procent.

