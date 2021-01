Soudních přísedících jako šafránu

K námětu dnešního zamyšlení mne přivedlo přečtení článku Volba přísedících okresního soudu. Autorem je JUDr. Josef Augustin. Nevím, zda to jen tak přejít, ale já vnitřně cítím potřebu se vyjádřit. Pana doktora znám, myslím si, docela dobře už desítky let. On v článku otevřel téma, kterým by se také komunistická strana měla před volbami zabývat. Možná, v této chvíli, to je nadčasové, ale…

Já se chci zaměřit – obecně – na volbu přísedících a co tomu předchází. Bydlím v Praze, na obvodu číslo 12. Sloužil jsem 26 let jako tehdy příslušník SNB a posléze příslušník Policie ČR v různých funkcích, mimo těch vedoucích. Z toho jsem 25 let dělal vyšetřovatele. Postupně jsem si doplňoval právnické vzdělání – vše dálkově. Po těch letech jsem odešel od Policie ČR, nicméně právničina ve mně zůstala a naopak jsem si znalosti rozšiřoval. Po pěti letech od odchodu od Policie ČR jsem se rozhodl ucházet o místo přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 4. Zajímal mne samozřejmě trestní úsek, protože to je moje doména. A tak jsem předloni zašel na Úřad Městské části (MČ) Prahy 12, abych zjistil, co pro to musím udělat. Takže obecně. Lidé o tom, že můžou být soudními přísedícími, moc nevědí. K tomu je potřeba podat krátkou žádost, v ní uvést, kdo jsem, proč to chci dělat, nechat si vyhotovit výpis z rejstříku trestů. A protože u nás existuje zákon o lustracích osob narozených před 1. 1. 1971, tak i tento doklad. Poté následuje dlouhá procedura. Nejprve tyto lidi musí schválit rada zastupitelstva. A tady je mezi Prostějovem a mojí městskou částí rozdíl. U nás to bylo jednohlasné, bez toho, že by někdo řekl »toho člověka neznám«. Navíc toto zasedání je neveřejné. Poté je svoláno zastupitelstvo a tam, alespoň u nás to bylo hlasování »án blok«, jsme všichni byli odsouhlaseni. Následuje přijetí u starosty.

U nás je koalice v čele s Piráty, ČSSD a ODS. A pan starosta je za Piráty. Když mne přijímal, rovnou mi řekl: »Já jsem u soudu nikdy nebyl a nevím, jak to tam probíhá.« Tedy pro mne krásné uvítání. Mně to samozřejmě došlo, jak se tam chovat a jednat. Takže oficiálních 15 minut jsme dodrželi. Do měsíce jsem byl kontaktován pracovnicí soudu, abych se zúčastnil jmenování. Postupně jsem poznával ostatní přísedící. Mnozí tam jsou roky. A všichni stárneme a máme zdravotní problémy. A mnoho jich už potřebuje vyměnit za mladší generaci. Fakt je, že tato práce je placena hodně špatně. Za jedno sezení u líčení jen 150 Kč čistého. A když tam člověk sedí více než pět hodin, tak má nárok (alespoň do konce roku tomu tak bylo) na 80 Kč navíc, a to na oběd. Ale – polévka 30 Kč, jídlo 105 až 139 Kč (výběr ze čtyř chodů). Advokát, znalec, tlumočník si vydělá za pár minut podstatně více peněz. A tak není divu, že tuto funkci nikdo nechce dělat. Těch 150 Kč je pro toho, kdo to má jako jediný příjem. Jiné to je, když je člověk zaměstnaný. Ale na to je vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR.

Ivo LÁTAL