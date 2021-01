Volný, Okamura a osobní a ekonomická svoboda

Tomio Okamura se sice od poslance Volného, který po odchodu z SPD se stal předsedou hnutí Jednotní, distancoval, ale základní otázku nezodpověděl: Jak se vůbec tento pán mohl dostat na kandidátku jeho strany? Byl dokonce krajským předsedou SPD, Okamurovy Svobody a přímé demokracie v Moravskoslezském kraji.

Jakou že svobodu pan poslanec Volný, bývalý učitel tělesné výchovy, hájil? Majitel několika zchátralých domů v ostravské lokalitě Zadní Přívoz totiž nabízí bydlení tzv. nepřizpůsobivým, a to za vyšší než běžný nájem, jak se lze dočíst na internetu. Koupil je v období 2012 až 2013, tedy v době, kdy se postavil do čela krajské kandidátky SPD. Jde vlastně o »obchod s chudobou« a o »zajímavý« přesun peněz ze státní pokladny do kapsy pana Volného. Aby i v těchto bytech tzv. nepřizpůsobiví totiž mohli žít, musí zaplatit nájemné, a na to jim dá stát. To Tomio Okamura nevěděl?

Předseda SPD na čtvrtečním zasedání Poslanecké sněmovny, tedy v týž den, kdy se násilnicky projevil poslanec Volný, sám také vystoupil. Připomeňme si hlavní myšlenku jeho, tedy Okamurova, emotivního projevu. Byla namířena na současnou vládu: »Vraťte lidem svobodu, osobní a ekonomickou.« Jak však chápat jím propagovanou svobodu? Dáme-li si dohromady podnikání pana Volného, kterým se »živil« i v době své kandidatury, s tím, co dnes říká Tomio Okamura, co nám vyjde? Budeme si muset dát otázku: Jakou svobodu to vlastně žádá? Bezbřehé zneužívání jedněch druhými ve stylu pana Volného?

Nedivme se však panu předsedovi, že mluví o potřebě »vrátit lidem svobodu osobní a ekonomickou«. Zvláště ta ekonomická je pro něho však velmi důležitá. Je totiž majitelem nejen společnosti poskytující průvodcovské služby, cestovní kanceláře, ale i restauračního zařízení, a ty dnes, podle o další tři týdny prodlouženého nouzového stavu, nemohou vydělávat. A dáme-li si dohromady vystoupení poslance Volného a požadavek Tomio Okamury a jejich ekonomické aktivity, pak nám vyjde jen jediné – že o obyčejné lidi jako takové vůbec nejde.

Jan PEHE