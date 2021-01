Odchod extremistů

Minulý týden byl neuvěřitelným dárkem pro ty, kteří nemají rádi krajně pravicové extremisticky laděné politiky. Odešli hned dva, kteří tvořili nedávné dějiny.

Doma to byl nečekaně neoliberální ekonomický »ultrapravičák« Miroslav Kalousek, no a z hlediska světového dění se třetí planeta sluneční soustavy konečně definitivně zbavila šíleného exhibicionisty a politického ultrapravičáka s psychopatickými rysy Donalda Trumpa.

Proč to ve Sněmovně zabalil devět měsíců před volbami politický matador Kalousek, to zůstává otázkou, ale nejpravděpodobněji se jeví, že svůj odchod nechtěl spláchnout s desítkami dalších poslanců, kteří buď už v nadcházejících parlamentních volbách nebudou kandidovat, nebo neobhájí svůj mandát. Prostě ješita Kalousek chtěl, aby se o jeho odchodu z vrcholné politiky mluvilo nahlas, aby měl svého posledního mediálního sólokapra. A to se tomuhle agresivnímu rétorovi, který se dokonce v minulosti neštítil ani ručního vyřizování si účtů se svými odpůrci, opět dokonale vydařilo. Tak teď nezbývá než doufat, že už za sebou tu oponu zavřel skutečně natrvalo.

A Trump? Možná jste si všimli, že jsem na rozdíl od loňského roku, kdy nebylo měsíce, abych Trumpa za něco nesepsul, zatím nekomentoval exces jeho ultrapravicových příznivců »na Kapitolu«. Je to prosté. Prostě mě to nijak nepřekvapilo – k takovému závěru jeho chování nuceně vedlo.

Zajímavější ale je, že s odchodem Trumpa přišli tzv. antisystémoví politici a pravicoví populisté po celém světě o svůj vzor a podporovatele a musí si teď hledat nové cesty své budoucí existence. Všiml si toho mj. i prestižní list Le Figaro. Po Trumpově chování posledních týdnů se od něj postupně odvrátila většina politiků, které doposud inspiroval. Dokonce i italský guru boje proti migraci Matteo Salvini a nizozemský ultrapravicový extremista Geert Wilders. Svému dosavadnímu velkému vůdci zůstali věrni jen Viktor Orbán a Jaroslaw Kaczyňski. A možná i české protiimigrační herdekduo Okamura-Volný.

Překvapivé naopak bylo i odchodové ohlédnutí bývalé první dámy Melanie Trumpové. Ta minulý týden Američany vyzvala, aby dali přednost »lásce před nenávistí, míru před násilím a jiným před sebou samými«. Škoda, že v tomto smyslu neapelovala ty uplynulé čtyři roky na svého manžela! Každopádně veškeré toto aktuální dění je tedy svým způsobem triumfem slušnosti nad hrubostí a v neposlední řadě dobrou zprávou pro demokracii. Pokud přistoupíme na tvrzení, že tu nějakou vůbec máme…

Roman JANOUCH