Přednostní očkování? Alespoň by to chtělo omluvu

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek zůstane ve své funkci. Správní rada se shodla na tom, že nepovažuje jeho přednostní očkování za porušení právních předpisů. Usnesení nepodpořila pouze Soňa Marková (KSČM), od ředitele očekávala alespoň omluvu směrem k veřejnosti.

Kabátek se nechal očkovat 5. ledna v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, a to i přesto, že nepatří podle vládní vakcinační strategie k žádné z prioritních skupin obyvatel, které mají přednost. Předsedkyně správní rady Věra Adámková (ANO) novinářům řekla, že ředitel se nechal očkovat po doporučení svého ošetřujícího lékaře kvůli určité diagnóze. O jakou diagnózu se jednalo, předsedkyně neupřesnila. Kabátek bez podrobností uvedl, že trpí chronickým onemocněním.

Kabátek už dříve řekl, že se nechal očkovat především proto, že chtěl ochránit kolegy a zdravotníky, se kterými se denně setkává. Podle Adámkové měl ředitel lépe komunikovat a hned po zveřejnění záležitosti v médiích říci, že byl očkován na doporučení lékaře. »Bylo to nešťastné. To se má říct na rovinu, pak odpadne spousta dohadů. Vyřešilo by to situaci jednoduše,« řekla Adámková. Doplnila, že správní rada o odvolání Kabátka nehlasovala. Po konzultaci s právníky přijala usnesení, že Kabátek neporušil účinné právní předpisy.

Veřejnost by uvítala omluvu

Odvolání ředitele by nebylo namístě ani podle členky správní rady, stínové ministryně zdravotnictví za KSČM Soni Markové. »Rozhodně nevolám po tom, aby pan ředitel byl odvolán, nebo aby odstoupil, protože tento jeho krok rozhodně nemá nic společného s jeho manažerskými schopnostmi a s tím, co všechno pro VZP udělal a dělá, ale na druhou stranu mi tam chyběla ta mravní rovina, a proto jsem se zdržela hlasování,« řekla našemu listu.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

Na jednání správní rady vystoupila s tím, že vysvětlení ředitele Kabátka jí stačí, a že rozumí i tomu, že v oblasti práva nedošlo k žádnému porušení. Poukazovala spíše na mravní rovinu směrem k veřejnosti. Marková připomněla, že obyvatelé mají zájem o očkování, ale ne všichni mají přístup k vakcínám. »Tudíž bych očekávala, že pan ředitel se třeba omluví, a že určitou částkou přispěje na dobročinné účely. Tato rovina však nebyla přijata, takže při schvalování usnesení jsem se jako jediná zdržela hlasování právě proto, že mi tam chyběla ta rovina mravní směrem k veřejnosti, myslím si, že veřejnost by určitou omluvu přivítala,« soudí Marková. Mrzí ji, že ředitel na její slova nijak nereagoval.

Kabátek kvůli přednostnímu očkování sklidil kritiku. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že každý slušný člověk by měl na to reagovat a že Kabátek by měl vyvodit důsledky sám pro sebe.

Kvůli postupu při očkování ve Státním zdravotním ústavu už rezignoval jeho ředitel Pavel Březovský. Důvodem byly informace, že se v ústavu očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzní. Kvůli očkování v SZÚ pak ministr zdravotnictví odvolal svou náměstkyni Alenu Šteflovou, která se nechala přednostně očkovat společně s manželem.

