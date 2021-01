První viceprezidentka v historii USA. Lotos

Ohňostroji, modlitbami a rozdáváním sladkostí slavili 20. ledna obyvatelé malé vesnice na jihu Indie nástup Kamaly Harrisové (56) do funkce historicky první ženy v úřadu viceprezidenta Spojených států amerických. V obci Thulasendrapuram ve státě Tamilnád se totiž před více než sto lety narodil dědeček političky. Jméno Kamala, které jí vybrali rodiče, znamená v sanskrtu Lotos.

Je dcerou imigrantů z Jamajky a Indie, takže se rovněž stala prvním člověkem jihoasijského původu v této funkci. Dědeček Harrisové z matčiny strany pocházel z tamilské menšiny a narodil se v malé vesnici Thulasendrapuram, která se nachází asi 350 kilometrů od pobřežního města Čennaí, metropole jihoindického státu Tamilnád. Také matka Harrisové přišla na svět v Indii, odkud se odstěhovala do USA, kde vystudovala Kalifornskou univerzitu a stala se uznávanou odbornicí v oboru výzkumu rakoviny prsu. Se svým manželem a otcem viceprezidentky, profesorem ekonomie, se potkala na studiích. Harrisová v několika projevech hovořila o svých indických kořenech a popsala, jak se vždy řídila hodnotami svého dědečka a matky. Thulasendrapuram navštívila, když jí bylo pět let, a vzpomíná i na pozdější procházky s dědečkem po pláži v Čennaí, při nichž jí tento bývalý státní úředník vyprávěl o hrdinech boje za svobodu Indie.

Kamala Harrisová. FOTO - Wikimedia commons

Ženy v barevných sárí a muži v tradičních bílých oděvech v den inaugurace v obci, obklopené rýžovými poli, proudili do místního hinduistického chrámu, kde se modlili za úspěch Harrisové. Poté se ve vesnici rozléhaly zvuky petard a lidé v ulicích rozdávali květiny a sladkosti. Už od listopadových voleb, v nichž zvítězil demokrat Joe Biden (78) nad šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem, zdobily vesnické zdi plakáty a transparenty s portrétem Harrisové. A mnozí zdejší doufají, že v roce 2024 bude Kamala zvolena do čela Bílého domu. V indické metropoli Dillí se už žádný viditelný jásot nekonal. Premiér Naréndra Módí sázel v zahraniční politice na Trumpa, který loni v únoru Indii navštívil. Módího hinduistické nacionalisty také znepokojilo, když Harrisová vyjádřila obavy o dodržování práv obyvatel indického muslimského státu Džammú a Kašmír, kterému Dillí zrušilo autonomní status.

S Bidenem se Harrisová setkala už ve stranických primárkách, v prosinci 2018 ale z klání odstoupila. Její kampaň sice na začátku vypadala nadějně, avšak nakonec se jí nepodařilo kandidaturu přesvědčivě obhájit ani získat na kampaň dost peněz. Byla jedinou ženskou zástupkyní menšin v souboji o nominaci na kandidaturu. Biden si ji následně vybral jako svou kandidátku na post viceprezidentky. Tento jeho výběr Harrisové, která v té době byla právničkou a senátorkou za stát Kalifornie, ocenili např. exprezidenti Barack Obama a Bill Clinton. Trump, jehož je Harrisová tvrdou kritičkou, naopak řekl, že v kampani se k Bidenovi chovala neuctivě a podávala průměrné výkony. Kritizoval i její plány a postoje, které podle něj zahrnují zvyšování daní, snižování výdajů na armádu, »socialistický přístup« ke zdravotnictví nebo odpor k fosilním palivům. V jednom z rozhovorů Trump podle ČTK mluvil o »monstru, jež bylo na pódiu s jeho viceprezidentem Mikem Pencem«, čímž odkazoval na předvolební debatu viceprezidentských kandidátů. V té Harrisová označila přístup Trumpovy administrativy k pandemii za největší selhání americké vlády v dějinách. Kritizovala ho také za to, že při debatách odmítal odsoudit skupiny hlásající bělošskou nadřazenost.

Harrisová a Biden se v průběhu primárek dostali i do sporů. Senátorka na něj útočila třeba kvůli tomu, že nostalgicky vzpomínal na dávnou spolupráci se dvěma senátory zastávajícími segregační názory. Přeli se rovněž o plán zdravotního pojištění. Harrisová prohlásila, že zatímco její návrh by zahrnoval pojištění pro každého, ten Bidenův by opominul takřka deset milionů lidí. Vztahy ale mají oba relativně přátelské, Kamala se navíc dobře znala s Bidenovým synem Beauem, zesnulým na rakovinu. Po Bidenově vítězství se stala i první političkou tmavé pleti, která se dostala do Bílého domu. Je rovněž třetí ženou v USA, jíž se podařila nominace na viceprezidentku. První byla v roce 1984 demokratka Geraldine Ferrarová, kterou si jako svou pravou ruku vybral Walter Mondale. V roce 2008 ji následovala republikánka Sarah Palinová, jež se stala volbou nakonec neúspěšného kandidáta Johna McCaina.

Harrisová je bývalou kalifornskou generální prokurátorkou (2011-17) a někdejší okresní státní zástupkyní v San Francisku (2004-10). Narodila se 20. října 1964 v kalifornském Oaklandu. Vystudovala politologii, ekonomii a práva na Howardově a Kalifornské univerzitě. Kariéru začala v advokátní kanceláři okresu Alameda. Profesní úspěch zaznamenala např. poté, co dospěla k mimosoudnímu vyrovnání s pěti velkými bankami po krizi v roce 2008. Tehdy měly tisíce lidí v Kalifornii přijít o domovy, jelikož nebyly schopny splácet hypotéky. Harrisová vyjednala úlevu od bank ve výši 12 miliard dolarů. Zvolena senátorkou byla v roce 2016, funkce se ujala v lednu 2017. Byla teprve druhou senátorkou tmavé pleti.

Je velkou podporovatelkou Izraele. Ale ostře se postavila proti restriktivním migračním dekretům Trumpa. Ten ji mj. osočil, že »podporuje zvířata z MS-13«. Zkratka označuje středoamerickou gangsterskou skupinu Mara Salvatrucha, již Trump často využíval jako argument k boji s nelegální migrací. Harrisová v kampani prosazovala i legalizaci příležitostného užívání marihuany či povinné rozvážení dětí odlišných ras do škol v jiných čtvrtích, aby byla podpořena rasová různorodost. Vítězného Bidena Harrisová v projevu označila za »léčitele a sjednotitele« a prohlásila, že země je nyní na prahu nových dní. K tomu dodala, že je sice první ženou ve vysokém exekutivním postu, není však rozhodně poslední.

Viceprezidentka je vdaná; jejím manželem je od roku 2014 právník Douglas Emhoff. Spolu děti nemají, on má ale dva potomky z předchozího vztahu. Hned po listopadových volbách Emhoff svůj vysoký post v soukromé právnické firmě opustil a hodlá se plně věnovat roli v Bílém domě – tam chce pomáhat »v boji za spravedlnost« a především reprezentativně fungovat jako »druhý gentleman«, jak je jeho post v USA nazýván. Chce tak prý bořit zaběhané stereotypy, aby podpořil snahy své ženy.

(ava)