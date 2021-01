Zločinné násilí o víkendu

Nizozemský premiér Mark Rutte odsoudil »zločinné násilí«, které provázelo víkendové demonstrace proti koronavirovým opatřením jeho vlády.

Při protestech policie zadržela stovky lidí, informovala stanice NOS. »Je to nepřípustné,« řekl Rutte. »Nemá to nic společného s bojem za svobodu. Je to zločinné násilí a tak k němu budeme i přistupovat,« dodal. O víkendu se proti vládním opatřením přijatým v boji s koronavirem demonstrovalo ve více než desítce nizozemských měst včetně Amsterodamu, Eindhovenu či Haagu. Protestující házeli na policii kameny i zábavní pyrotechniku. V jednom případě dokonce vzduchem létaly nože. V Eindhovenu protestující rabovali obchody, v Enschede rozbili okna místní nemocnice.

Mark Rutte. FOTO - Wikimedia commons

Policisté proti demonstrantům použili vodní děla, psy i jízdní policii. Podle Rutteho při všech zásazích jednali adekvátně. Policie uvedla, že víkendové nepokoje byly nejhorší za posledních čtyřicet let, a varovala, že mohou pokračovat i v následujících dnech.

V sobotu v Nizozemsku vstoupil v platnost poprvé od konce druhé světové války noční zákaz vycházení. Už v sobotu se proti tomuto opatření protestovalo ve městě Urk, kde převážně mladí lidé zapálili mimo jiné mobilní testovací středisko.

»Noční zákaz vycházení je nadále nezbytný. To virus nám bere naši svobodu,« řekl Rutte. Zároveň zdůraznil, že »99 procent lidí zákaz vycházení a další pravidla dodržuje«.

»Jestli to bude takto pokračovat, jsme na cestě k občanské válce,« řekl už v neděli k protestům ve svém městě starosta Eindhovenu John Jorritsma. Lidé podle něj nevyšli do ulic, aby protestovali, ale aby se mohli podílet na výtržnostech. V Nizozemsku už od 15. prosince platí kvůli šíření koronaviru plošná uzávěra.

(čtk)