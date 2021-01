Ilustrační FOTO - Pixabay

Realitní makléři budou mít více času na zkoušky

Realitním makléřům by se mohla opět prodloužit lhůta k nutnému prokázání odbornosti. Skupina poslanců z osmi stran v novele o realitním zprostředkování navrhla, aby na to měli čas do konce roku místo do začátku března.

Důvodem jsou přetrvávající protikoronavirová omezení. Někteří zprostředkovatelé potřebují zkoušku k přeměně své živnosti z volné na vázanou.

Původně měli realitní makléři prokázat odbornost do začátku loňského září. Zákonodárci už loni v dubnu posunuli termín kvůli koronavirové krizi o půl roku. »S ohledem na trvání epidemie je zřejmé, že i takto posunuté datum může být likvidační pro některé osoby podnikající v této oblasti,« napsali předkladatelé v čele s Vojtěchem Munzarem (ODS) ve zdůvodnění nynější novely.

Podobně se pro náš list vyjádřil také člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM). »Zákon o realitním zprostředkování je zákon, po kterém odborná veřejnost dlouhodobě volá. Určité problémy v tomto oboru byly signalizovány dlouho, nejednota a různá kvalita poskytovaných služeb byla dlouhodobě kritizována. Proto byl připraven zákon, který by měl sjednotit a dát jasná pravidla pro realitní zprostředkování,« vysvětlil Luzar. Bohužel podobně jako v jiných odvětvích i tady situaci zkomplikovala koronavirová epidemie a omezení daná nouzovým stavem. »Proto není možné v současné době uplatnit zkoušky, které jsou dle tohoto zákona potřebné pro ty, kteří budou dělat realitní zprostředkování,« dodal poslanec.

Leo Luzar (KSČM).

Vzhledem k tomu, že zákon nepřipouští on-line testy, vznikl problém, který se sice mohl řešit úpravou zákona, poslanci ale zvolili jednodušší cestu, a to odložení zkoušek. »Věřím, že za pár měsíců už budeme za touto covidovou etapou a zákon se bude moci uplatňovat,« zdůvodnil Luzar, proč k předloze připojil také svůj podpis. Vzhledem k tomu, že na posunutí termínu je shoda napříč politickým spektrem, věří, že s přijetím novely nebude problém.

Na prozkoušení všech není čas

Zkoušky mají písemnou, individuální ústní i praktickou část a trvají tři až pět hodin. Podle předkladatelů dosud nemá složenou zkoušku profesní kvalifikace 400 až 700 subjektů, přičemž autorizované agentury mohou stihnout prozkoušet do začátku března nejvýše 300 z nich.

Stejné podmínky by podle novely platily pro případné nové zprostředkovatele, kteří by podnikali pod velkými realitními kancelářemi. Do konce roku by takto mohli působit na základě volné živnosti, nesměli by ale poskytovat službu úschovy peněz.

Pro vykonávání profese zákon předpokládá pět možností odbornosti. První je vysokoškolské vzdělání v právních, ekonomických, stavebních nebo jiných odpovídajících oborech. Druhou je jiná vysoká škola, vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání. V této kategorii jsou nutné tři roky praxe v oboru. Dále je to mezinárodní uznání nebo bakalářské vzdělání společně s titulem MBA v oboru nemovitostí a rok praxe. Makléři, kteří tyto podmínky nesplňují, musejí složit zkoušku.

Poslaneckou předlohu nejprve posoudí vláda. Předkladatelé chtějí, aby Sněmovna novelu schválila zrychleně už v prvním čtení.

(jad)