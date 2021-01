Ilustrační FOTO - Pixabay

Úmrtnost vyšší o 13 procent

V ČR loni do konce 51. týdne zemřelo zhruba o 13 procent více lidí než za stejné období roku 2019. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) zemřelo loni do 20. prosince 124 423 lidí, meziročně asi o 14 600 více.

Nejvýraznější meziroční nárůst počtu úmrtí byl ve věkové kategorii 75 až 84 let, ve které zemřelo zhruba o pětinu více lidí. Seniorů starších 85 let zemřelo o 15 procent více a zhruba o 12 procent byla do konce 51. týdne meziročně vyšší úmrtnost lidí ve věku mezi 65 a 74 roky. Naopak relativně méně loni umírali mladí lidé. Dětí ve věku do 15 let zemřelo loni za prvních 51 týdnů skoro o 17 procent méně než ve stejném období v roce 2019 a počet úmrtí lidí mezi 15 až 39 lety byl o pět procent nižší. Úmrtnost ve věkové kategorii 40 až 64 let stoupla o čtyři procenta.

Z dat ČSÚ vyplývá, že se týdenní počty úmrtí zvyšovaly nepřetržitě od začátku září, kdy se ale čísla meziročně lišila o 100 až 200 úmrtí týdně. Během října to bylo o více než 1000 a na jeho konci se počet úmrtí meziročně zdvojnásobil. Největší meziroční rozdíl vykazovaly 44. a 45. kalendářní týden, tedy od 26. října do 8. listopadu. V každém z těchto týdnů zemřelo přes 4200 lidí, přibližně dvojnásobný počet lidí ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Od poloviny listopadu se rozdíly víceméně zmenšovaly. V samotném 51. týdnu loňského roku zemřelo meziročně o téměř 42 procent lidí více, meziroční rozdíl činil 943 úmrtí

Příčinu zvýšené úmrtnosti statistici neuvádějí, je ale pravděpodobné, že za ni z podstatné části může epidemie nemoci COVID-19. Podle oficiálních údajů ministerstva zdravotnictví zemřelo s nákazou od březnového začátku epidemie do konce 51. týdne 10 584 lidí.

(ste)