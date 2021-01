Minimální mzda a nezaměstnanost

Kupodivu v podstatě bez většího zájmu veřejnosti nabylo před několika dny právní moci nařízení vlády č. 487/2020 Sb. o zvýšení základní sazby minimální mzdy o 600 korun na 15 200 Kč měsíčně. A to přesto, že se svým dopadem a doprovodnými opatřeními zásadně a přímo dotýká více než 300 000 pracujících a jejich rodinných příslušníků. Navíc jde o nařízení systémové na rozdíl od bezkoncepčních a nelogických tzv. kompenzačních opatření a dalších politicky motivovaných ad hoc výdajů zadlužujících systém státních financí.

Minimální mzda je institut hospodářské politiky, jehož jedním z cílů je zabránit pádu zaměstnanců s nejnižšími mzdami do chudoby. Jde tedy primárně o sociální opatření. Měla by zajišťovat, aby byl pracující člověk schopen ze svého příjmu uhradit své základní životní potřeby a nebyl závislý na sociálních dávkách. Kromě tohoto primárního humánního motivu zajištění lidské existence je v uplatňování minimální mzdy připraven také prvek pragmatický spočívající v negativních společenských jevech typu ztráta sociální soudržnosti, pád do dluhové pasti, kriminalita. Tyto negativní projevy chudoby vyvolávají dokonce větší ztráty, než jsou náklady na zvyšování minimální mzdy. Zvyšování minimální mzdy tak plní vedle sociálně ochranné funkce i funkci ekonomicko-kriteriální (ochraňuje zaměstnance i zaměstnavatele před nekalou soutěží vzniklou vyplácením příliš nízkých mezd, motivuje k hledání práce a nespoléhání se na sociální dávky apod.). Splňují výše a kritéria poskytování minimální mzdy u nás uvedené podmínky? Jsou dostatečně motivační?

Domnívám se, že nikoli. Jinak bychom se nestřetávali s rozporem mezi čtyřprocentní nezaměstnaností na jedné, a obdobným počtem volných míst na druhé straně (a to neberu v úvahu téměř půl milionovou armádu cizinců v české ekonomice). Proč naši nezaměstnaní nejdou pracovat a spoléhají se na státní podporu? Proč stát toleruje šedou ekonomiku a život na dávkách a na druhé straně vynakládá ničím nekryté (tedy inflační!) miliardy lidem, kteří s odvoláním na koronavir mají pouze natažené ruce?

Naskýtají se dvě základní otázky. Proč stát trvá na neustálém prodlužování nouzového stavu, když je schopen ho využít pouze pro mobilizaci armády v sociálních zařízeních? Co brání hospodským, aby místo hlídání zavřených lokálů nešli pomoci jako pomocný zdravotní personál? Ztratili by snad svou kvalifikaci, nebo je sociální podpora a kompenzační politika dostatečná? Berou jen někteří, splácet budou všichni. To je opravdu to, co potřebujeme? Nebo je minimální mzda pouze alternativou pokřiveného systému sociálních dávek a jen jeho doplňkem, nikoli integrální součástí?

Ladislav ŠAFRÁNEK