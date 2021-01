Od nařčení by se Piráti měli distancovat

Častým hostem televizních stanic je Pirátka Olga Richterová, za svobodna Ferjenčíková, jež se prezentuje jako »watchdog« - »hlídací pes« pro ty, co jsou tak zpozdilí, že neovládají angličtinu – a tudíž hlídá, zda někde nedošlo ke korupci, podplácení a třeba podivným výběrovým řízením, prostě proti veřejným zájmům. Často v jejím zorném poli se objevuje premiér, v tomto ohledu je dost jednostranná. Nevím, zda jí máme děkovat, anebo naopak kritizovat, ale to je věcí každého z nás. Jde tedy o chvályhodnou činnost, jenže i ona může mít své hranice.

Abych byl ale konkrétní. Kdosi mně poslal informaci, které se mi nechce věřit. A zřejmě není pravdivá. Nebo přece jen na ní něco je? Nemohu jinak, než se s vámi, našimi čtenáři, o tuto informaci podělit. Podle ní na radnicích, kde vládnou či podílejí se na vládnutí Piráti, jsou různé nesrovnalosti. Tak třeba diskusní večery této strany v knihovně Ruská. Moderátorem by měl být jistý Martin Veselý, majitel firmy Dialog architekti, s. r. o., jenž měl prý v Praze 10 dostat od koalice, jejímiž členy jsou i Piráti, zakázku na »Zpracování analytické části strategického plánu rozvoje MČ Praha 10« za 216 590 Kč. A v Praze 11, kde starostou je Pirát Jiří Dohnal, dokonce tentýž pán zakázku na analýzu »Bezpečnost veřejného prostoru na Jižním Městě očima dětí« za 109 800 Kč. Ale ani to nestačilo, proto údajně Praha 4 mu nabídla zakázky za 624 000 Kč. Podepsaná pod smlouvami za Úřad Prahy 4 byla Eva Tylová, která za Piráty kandidovala jako lídr na Praze 12.

Je tu prý i záležitost zastupitele za Piráty v Praze 10 dr. Davida Satkeho, majitele právní kanceláře, která na podzim 2019 získala zakázku od Prahy 3 na poradenství za 50 000 Kč měsíčně. Za zakázku odpovídal místostarosta Štěpán Štrébl zvolený právě za Piráty. V Praze 10 (3) ovšem nejde údajně jen o podivné zastupování Satkeho právní kanceláří – o její činnosti prý »málokdo nebo spíš nikdo něco věděl«. Tady uvolněný místostarosta Petr Beneš je prý, podle toho, co si lze přečíst na internetu, stále zaměstnancem firmy AVE, jež ve zdejší městské části ovládá svoz tříděného odpadu. AVE vlastní miliardář Křetínský. »Zlí jazykové« tvrdí, že tento svoz funguje dost špatně. Nyní údajně zmíněná firma se pokouší dostat i zakázku na správu zeleně, ač výběrové řízení nevyhrála a navíc její cenová nabídka je vyšší než nabídka konkurence. Jak to dopadlo, se na internetu neobjevilo. Výběrové komisi však předsedá Pirát Ivan Mikoláš, uvolněný zastupitel s platem 60 000 Kč plus náhrady. Pak je tu »kauza« předsedy strany Pirátů v Praze 10 Jiřího Belšána, který měl s úřadem zase uzavřenou »poradenskou smlouvu« za desítky tisíc korun. O jeho radách se prý nic mezi zastupiteli a zaměstnanci městské části neví.

A konečně je tu i »poradenská smlouva« za 135 000 Kč pro Pirátku Lenku Dvořákovou, přítelkyni opět Pirátky místostarostky Jany Komrskové, jež dokonce přidělovala zakázky svému manželovi ve výši 100 000 korun. Ta jediná, když se to dostalo na veřejnost, musela rezignovat.

Co k tomu říci? To, co mně kdosi poslal, je podle mne jen »lživá zpráva«, »fake news«, protože něco podobného by přece vedení Pirátů, a zvláště pak »watchdog« Olga Richterová, nemohly připustit. Proto myslím, že by se měla od takových nařčení svých »kolegů ze strany« rychle distancovat.

Milan ŠPÁS