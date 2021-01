Kupecké počty aneb Kocourkov

Připadám si v té naší zemičce občas jako v Kocourkově. Pamatujete kocourkovský případ starosty, kdy vykutálený švec nechal starostovi vyrobit šerpu s nápisem »100ro100«, ovšem brzy si jí pořídili i jiní a hned dvě, tři, aby byli starostovatější než starosta?

Když začala celá ta patálie s covidem, byli jsme ukázkovou zemí, byli jsme starostovatější než jiní. Teď zase celý svět řeší, jak epidemie pokračuje, zda roste či stoupá, a tak my horlivě počítáme, abychom opět byli starostovatější než jiní. Jenže počítáme páté přes deváté, respektive »vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má COVID-19, jako člověka, který zemřel na COVID-19,« nechal se slyšet ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Ve výsledku tedy máme o dvě třetiny více zemřelých »na covid«, než jich je ve skutečnosti. Stejně jsou na tom i nemocnice, kde pětinu »covidových« lůžek zabírají tzv. sociální případy, značnou část lidé s původně úplně jinou diagnózou, ovšem s pozitivním testem a dokonce prosakují informace, že některá čísla nemocnice schválně navyšují kvůli penězům. Pokud bychom počty srovnali, myslím, že bychom klidně mohli být dávno ve čtvrtém, ne-li třetím stupni… Ale pozor! Naše vláda jde na to obráceně! Abychom byli ještě starostovatější, budeme dokonce dostávat zaplaceno úchvatných 250 korun za každý pozitivní test!

A tak tu sedím a vzpomínám na film Pelíšky a hlášky z nich: »Komu tím prospějete, co?« Osobně si myslím, že tenhle Kocourkov už prostě nemůže o moc déle vydržet. Dávám mu »měsíc, maximálně dva…« (roky snad proboha ne). Tím nechci snižovat vážnost situace, ale jediné, čemu nyní věřím, jsou čísla z JIP a ARO… Tam si snad proboha nevymýšlejí. A zatímco jedni hekají na plicním ventilátoru, jiní nadávají na poměry a všemožná čísla od statistik po výpisy z účtu, a další pořádají párty v hotelu. Prostě Kocourkov.

Alespoň že obyčejní lidé si umějí poradit. Potřebujete v pátém stupni například zářivku, protože vám praskla ta v kuchyni? To přijedete do obchodu, jenže tam vám přímo dají maximálně semínka na zahradu. Ale můžete to objednat online či na telefonu. Tak přímo v tom obchodu vezmete mobil a zavoláte na online objednávky. Zvedne to stejný prodavač, který vám předtím řekl, že vám zářivku přímo vydat nemůže. Do telefonu řekne zřetelně: »Ano, přijímám objednávku na zářivku s vyzvednutím na prodejně.« A pak vám ji ochotně přinese i odzkouší. Nevěříte? My jeli jen pro konve na vodu, ale směju se tomu ještě teď. To ostatní mi ale přijde k pláči.

Helena KOČOVÁ