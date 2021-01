Ilustrační FOTO - Pixabay

Vzdělanost národa je v ohrožení

Komunisté chtějí, aby z deseti miliard, které byly na jejich návrh převedeny z rozpočtu armády do vládní rozpočtové rezervy, byly vyplaceny odměny zdravotníkům, vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří v nemocnicích a sociálních zařízeních pomáhají se zvládáním epidemie covidu. Novinářům to řekl předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

»Pokud jde o uvolňování rozpočtové rezervy, tak budeme vyjednávat v rámci naší dohody o toleranci, aby z té částky byly vyplaceny prémie a bonus zdravotníkům v nemocnicích a také, aby se z toho platily částky těm, kteří pomáhají na řešení pandemie,« uvedl Filip. To byl také podle něj důvod, proč zmíněných deset miliard přesouvali do vládní rozpočtové rezervy. Vládě to umožňuje vyplatit odměny všem, kteří pracovali v první linii, aby nikdo z nich nemohl říct, že za práci, kterou odvedl, nebyl zaplacen. »Určitě to není tak, že to je bianco šek pro vládu. Tak jsme to nemysleli a pokud je vláda toho názoru, že s tím může dělat cokoliv, my toto přesvědčení nesdílíme,« zdůraznil předseda komunistů.

Diskutovaných deset miliard však není podle Filipa tím nejzásadnějším bodem státního rozpočtu. Je tam podle něj řada dalších věcí, které je potřeba řešit. Ať už jsou to programy, které se týkají anticovidových opatření z ministerstva práce nebo špatně fungující systém programů na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Prioritou KSČM na nynější schůzi je podle Filipa projednání novely zákoníku práce, která zavádí pět týdnů dovolené. »Jsme přesvědčeni, že zejména v této době je potřeba tento návrh projednat,« prohlásil Filip. Předloha je nyní ve druhém čtení.

Pustit lidi na lyže

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik doplnil, že KSČM trvá na spuštění skiareálů, které jsou zavřeny kvůli epidemii. Kabinet by o tom měl jednat, v pondělí odmítl návrh vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) jako málo přísný.

»Nadále trváme na tom, že je třeba pustit lidi na lyže,« uvedl Kováčik. Provozovatelé jsou podle něj na spuštění skiareálů připraveni. Opatření by jim uvolnilo ruce v tom, aby mohli dodržovat opatření a také nekompromisně vyžadovat jejich dodržování, míní předseda komunistických poslanců.

Stejně tak je podle Kováčika potřeba pustit děti do škol – první stupeň, deváté třídy a maturanty. »Myslím si, že vzdělanost národa je doopravdy v ohrožení,« prohlásil. Také je podle něj třeba, aby rodiče nastoupili do práce, a tím se podstatně zlepšila jejich ekonomická situace. »Melou z posledního, nejenom živnostníci, ale i rodiče těchto malých dětí,« uvedl.

Za podstatné komunisté považují projednání tisku, který má dát Státním hmotným rezervám možnost doplnit vyčerpané zásoby za zjednodušených podmínek, a to ještě půl roku po ukončení nouzového stavu.

Minimálně v prvním čtení by se měl podle Kováčika projednat návrh zákona o lichvě. »Je třeba, aby zvláště v této situaci, kdy lidé přicházejí do zoufalého stavu a snadněji podlehnou vábení různých lichvářů, byl tento zákon projednán a aby se rozsvítilo to světýlko na konci tunelu,« uvedl.

Neomezovat právo poslanců na interpelace

Filip také informoval, že komunističtí poslanci nepodpoří program čtvrteční mimořádné schůze. Poslanci TOP 09, ODS a KDU-ČSL na ní chtějí projednat mj. návrh kompenzačního zákona. Filip zdůraznil, že body, které jsou na programu mimořádné schůze, jsou už součástí nynější řádné schůze. Opozice tak podle něj pouze omezuje právo poslanců řešit odpovědi na jejich písemné interpelace, se kterými nevyslovili souhlas. Ty jsou na programu dolní komory pravidelně ve čtvrtek. »Považuju to za nekorektní zejména v situaci, kdy například na tisku o pomoci v hmotné nouzi je shoda, a nechápu tedy, proč poslanci využili tento postup, který omezuje práva ostatních zejména na interpelace. Považuji to za jejich krok k zahájení předvolební kampaně,« uvedl Filip.

Opatření musí dodržovat všichni

Kováčik novinářům řekl, že souhlasí s tím, aby se Milan Hnilička (za ANO) vzdal kvůli porušení protiepidemických opatření mandátu poslance. »Je třeba respektovat opatření, ať je to, kdo je to, nemůžeme po občanech vyžadovat jejich dodržování a na druhé straně se chovat takto,« uvedl. Hnilička na začátku jednání dolní komory složil poslanecký mandát. O šéfování Národní sportovní agentury (NSA) se rozhodne podle reakcí ze sportovního prostředí. »Co se týká šéfování NSA, je to věc vlády a my v tomto směru netlačíme na to, aby to řešila tak, či onak,« konstatoval Kováčik.

Setrváním Hniličky v čele NSA se zabýval sněmovní podvýbor pro sport. Většina jeho členů ho v čele agentury podpořila. Za dostatečné považují, že kvůli porušení protiepidemických opatření složil poslanecký mandát.

(jad)