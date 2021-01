Íránská jaderná dohoda: dohoda ve Vídni. Zleva doprava: ministři zahraničí / ministři zahraničí Wang Yi (Čína), Laurent Fabius (Francie), Frank-Walter Steinmeier (Německo), Federica Mogherini (EU), Mohammad Javad Zarif (Írán), Philip Hammond (Velká Británie), John Kerry (USA). FOTO - Wikimedia commons

Rusko žádá od USA návrat k dohodě s Íránem

Rusko vyzvalo Spojené státy, aby se vrátily k dohodě světových mocností a Íránu o omezení íránského jaderného programu (JCPOA). Washington od úmluvy odstoupil pod vedením krajně pravicového prezidenta Donalda Trumpa v roce 2018. Moskva a Teherán chtějí, aby byla dohoda zachráněna, napsala agentura AFP s odvoláním na ministry zahraničí Ruska a Íránu, kteří spolu jednali v ruské metropoli.

»Slyšeli jsme mnoho prohlášení z týmu Joe Bidena, která se týkají jeho plánů v zahraniční politice. Tato prohlášení konkrétně zmiňovala plány vrátit se k dodržování JCPOA. Pokud se tak stane, dozajista to přivítáme,« prohlásil podle agentury TASS šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov na společné tiskové konferenci se svým íránským protějškem Mohammadem Džavádem Zarífem.

Ministři zahraničí se sešli několik dní poté, co Zaríf vyzval vládu nového amerického prezidenta Bidena, aby zrušila sankce a změnila nefunkční politiku předešlé administrativy, napsala AFP, podle níž obě země očekávají, že první krok nyní udělají Spojené státy.

Agentura AP informovala o varování, které zaznělo z Teheránu. Mluvčí íránské vlády Washingtonu vzkázal, že k návratu k úmluvě nemá nekonečné množství času a že Teherán očekává rychlé zrušení ekonomických sankcí. Pohrozil přitom, že země od února omezí přístup inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) do svých jaderných provozů. »Pokud budou do té doby přijata příznivá opatření… Írán nebude do vstupu inspektorů MAAE zasahovat,« potvrdil šéf íránské diplomacie.

Biden podle ČTK už dříve oznámil, že se Spojené státy k jaderné dohodě opět připojí, ovšem za předpokladu, že ji Írán začne znovu plně dodržovat.

(rj)