Švédsko pozastavilo platby Pfizeru

Švédská zdravotní agentura pozastavila platby za vakcíny farmaceutické firmě Pfizer a požaduje vysvětlení ohledně množství dávek v každé ampuli. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na švédský deník Dagens Nyheter. Pobočka firmy Pfizer ve Švédsku se k případu zatím odmítla vyjádřit.

Společnost Pfizer si podle švédských úřadů účtuje cenu tak, jako by každá ampule obsahovala šest dávek vakcíny. Původně se ale předpokládalo, že z ampule je možné získat pouze pět dávek. Švédsko proto chce, aby se Evropská komise a firma Pfizer dohodly, kolik každá ampule dávek ve skutečnosti obsahuje. »Sdělili jsme firmě, že musíme počkat s proplácením faktur, dokud nebudeme mít jasno,« řekl deníku Dagens Nyheter hlavní švédský epidemiolog Anders Tegnell. Švédové ze sebe zkrátka odmítají dělat poslušné ovce. Otázkou totiž je, jestli se vždy podaří z ampule šest dávek získat?

Vyšetřování v Brazílii

Brazilský nejvyšší soud povolil vyšetřování tamního ministra zdravotnictví Eduarda Pazuella kvůli kolapsu nemocnic v brazilském státě Amazonas. Generální prokuratura jej viní, že nereagoval včas a dostatečně na nárůst počtu nákaz koronavirem v tomto severobrazilském státě. Informovala o tom agentura Europa Press.

Generální prokuratura podezřívá Pazuella ze zanedbání povinností v úřadu ministra zdravotnictví. Podle ní věděl o naléhavosti situace v Amazonasu už o Vánocích, krizový tým odborníků tam ale poslal až první lednový týden. Už 6. ledna mu experti doporučili převážet nemocné pacienty z tamních nemocnic do jiných států, první transfery ale začaly až za 10 dní.

V metropoli státu Amazonas Manausu tento měsíc pohřbívají v průměru přes 100 mrtvých denně, 15. ledna to bylo dokonce 213 pohřbů. Podle agentury AFP tam od začátku ledna evidují na 3160 pohřbů, z toho asi polovina lidí zemřela v souvislosti s COVID-19. Tento měsíc je nejhorším v Manausu co do počtu úmrtí, dosud nejhorší měsíc v této pandemii tam zažili vloni v dubnu, kdy evidovali 2809 úmrtí a museli pohřbívat do společných hrobů.

Na kritickou situaci ve státě Amazonas upozorňují také Lékaři bez hranic (MSF), podle nichž jsou tamní nemocnice přeplněné a kyslík je k dispozici jen asi pro třetinu pacientů. Některé nemocnice tak pacienty nemohou připojit na podpůrné dýchání, a ti tak umírají. Organizace MSF také znovu upozornila na epidemickou situaci ve vesnicích na horním toku řeky Amazonky, kde se nákaza začíná šířit dominovým efektem.

Facebook odstřihl Netanjahua

Facebook odstranil příspěvek a dočasně zablokoval automatickou chatovací funkci na facebookové stránce kontroverzního pravicového izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Rozhodnutí společnost zdůvodnila tím, že stránka porušila zásady ochrany osobních údajů, informoval zpravodajský web BBC.

Netanjahuova facebooková stránka žádala uživatele o poskytnutí údajů přátel či příbuzných starších 60 let, kteří zatím nepodstoupili očkování proti COVID-19. Stejnou výzvu odeslal sledujícím také chatbot, tedy program určený k automatizované komunikaci.

Izraelská pobočka Facebooku uvedla, že příspěvek porušil pravidla související s ochranou lékařských dat. Pravidla Facebooku přitom Netanjahuova stránka neporušila poprvé.

Chatbot byl deaktivován dvakrát před a během parlamentních voleb v září 2019. Poprvé poté, co vyzval izraelské voliče, aby zabránili vzniku slabé levicové vlády závislé na Arabech, podruhé za porušení místního (volebního) zákona zveřejněním průzkumů během hlasování.

(rom)