Učit by mohli i odborníci neučitelé

Na druhém stupni základních škol a na středních školách by mohli učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. Umožňuje to novela zákona o pedagogických pracovnících, kterou schválila Sněmovna. Novela také zavádí, že poměr učitelských platů k průměrné mzdě bude stanoven zákonem. Normu nyní dostane k projednání Senát.

S návrhem, aby na školách mohli učit i nepedagogové nesouhlasili zástupci pedagogických fakult, profesních organizací a školských odborů. Proti byli také vládní sociální demokraté a komunisté.

Odborníci z řad neučitelů by podle novely mohli ve školách působit až tři roky bez doplnění pedagogické kvalifikace. Stačil by jim k tomu souhlas ředitele školy. Kritici to pokládají za degradaci učitelské profese a snah o zvýšení prestiže pedagogů.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) novinářům řekl, že novela degradaci učitelského povolení neznamená. »Proč bránit řediteli, aby vzal magistersky vzdělaného člověka. Ten během tří let má povinnost si dodělat doplňující pedagogické vzdělání,« řekl. Ministerstvo chce novelou řešit nedostatek učitelů v některých oborech.

Krátkozraké řešení

Komunisté se změnou nesouhlasili. Člen školského výboru Ivo Pojezný (KSČM) to označil za krátkozraké řešení. Nedostatek učitelů je podle něj pouze lokální záležitost, neplatí celoplošně. »Navíc si myslím, že klesne kvalita vzdělávacího procesu v celém učitelském sboru,« uvedl. Jako dlouholetý speciální pedagog si prý nedovede představit, že takový nový »odborník« na pedagogiku bez odborného vzdělání bude vyučovat třídu například s inkludovanými dětmi, které mají kombinované vady nebo psychiatrické problémy. »Jak si s nimi poradí, těžko odhadovat, když s těmito dětmi těžko pracují i fundovaní odborníci. Nemluvím o tom, co navíc vyvolá tato záležitost ve sboru, kde za stejně kvalifikovaného bude považován vedle odborníka amatér jen díky podpisu ředitele školy,« dodal Pojezný. Zájmem komunistů podle něj je, aby se učilo nejen kvalifikovaně, ale také aprobovaně s vysokým standardem kvality. »Profesní kvalifikace musí zůstat věcí státu, a ne záležitostí ředitele školy,« prohlásil Pojezný.

Ivo POJEZNÝ (KSČM)

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) novinářům řekla, že pokud úpravu nezmění Senát, sociální demokraté se ji pokusí zrušit poslaneckým návrhem.

Zvýšit příplatky za třídnictví

Podle současného zákona mohou učit jen lidé s pedagogickým vzděláním. Nepedagogové s praxí proto museli školy před několika lety opustit. Výjimkou jsou případy, kdy se řediteli nedaří sehnat kvalifikovaného učitele. V takové situaci může dočasně zaměstnat člověka, který učitelské vzdělání nemá. Piráti neprosadili návrh, podle něhož by ředitelé škol mohli uznat za odborně kvalifikované i členy pedagogického sboru s alespoň desetiletou praxí. Budou ale moci zaměstnat bakaláře z pedagogických fakult, kteří si magisterské studium dodělají během tří let.

Sněmovna navzdory nesouhlasu svého školského výboru i ministra školství rozhodla, že poměr učitelských platů k průměrné mzdě má být stanoven zákonem. Platy by se měly zvyšovat minimálně na 130 procent průměrné mzdy do roku 2023. Učitelé mají také dostat příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku za výuku přesčas. Za specializované činnosti mají dostávat příplatek ve výši 1000 až 2000 korun měsíčně.

Novela mezi pedagogické pracovníky zařadí školské logopedy, sociální pedagogy, školní psychology a školní speciální pedagogy.

Třídnické příplatky poslanci neuzákonili. Školský výbor ale vyzval vládu, aby se třídnický příplatek zvýšil ze současných 600 korun na 1500 až 2500 korun měsíčně vyhláškou. Zvýšit by se měly i specializační příplatky pedagogů.

(jad)