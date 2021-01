Giuliani žalován o více než miliardu dolarů

Společnost Dominion Voting Systems podala trestní oznámení na právníka bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Viní Rudyho Giulianiho z pomluvy, které se podle ní dopustil tím, že šířil nepodložené informace o podvodech při loňských prezidentských volbách.

Firma Dominion pro ně zajišťovala elektronické hlasovací systémy. Už předtím Dominion zažalovala Trumpův volební tým a jeho právníka Sidneyho Powella. Také on podle firmy šířil konspirační teorie o volbách, v nichž Trump prohrál s kandidátem demokratů Joem Bidenem.

Trumpův právník a někdejší newyorský starosta Giuliani sehrál v Trumpově několikaměsíční snaze zneplatnit výsledek listopadových voleb důležitou úlohu, napsal list The New York Times.

Rudy Giuliani. FOTO - Wikimedia commons

Žaloba na něj má 107 stran a viní ho z šíření »dezinformační kampaně« o Dominion a »zjevně chybných« obvinění, přičemž částečně byly jeho motivací honoráře za právní výkony.

Dominion žádá odškodnění více než 1,3 miliardy dolarů (28 miliard korun), přičemž k výpočtu dospěla na základě pěti desítek Giulianiho prohlášení při soudních slyšeních, na Twitteru, na podcastu a v konzervativně zaměřených médiích. Rozvíjel v nich fiktivní obvinění o spiknutí, za nímž podle něj stál výrobce jednoho z největších volebních systémů v zemi. Podle Giulianiho byly hlasy určené původně pro Trumpa převáděny Bidenovi. Jeho snaha stát při Trumpovi při napadání volebního výsledku mu vynesla kritiku i v řadách profesních kolegů. Šéf senátního právního výboru státu New York požádal, aby byla Giulianimu odňata právnická licence.

Stroje firmy Dominion byly použity ve volbách v roce 2016, které Trump vyhrál. Při loňském hlasování sloužily i ve státech, v nichž Trump nad Bidenem zvítězil.

Součástí spikleneckých teorií šířených Giulianim a dalšími lidmi kolem Trumpa bylo například možné napojení Dominion na venezuelskou vládu nebo ultralevicové hnutí Antifa. »Dominion nevzniklo ve Venezuele, aby manipulovalo volby ve prospěch Huga Cháveze. Volební zařízení firmy vzniklo v torontském suterénu (zakladatele firmy Dominion) Johna Poulose v roce 2002 a jeho původním smyslem bylo umožnit odevzdávat hlasovací lístky slepcům,« stojí v žalobě na Giulianiho. Americká pobočka firmy sídlí v Denveru.

V trestním oznámení Dominion také uvádí, že Giuliani firmu jmenoval ve svém projevu před útokem Trumpových stoupenců na Kapitol 6. ledna. Giuliani se podílel na podněcování, když tvrdil, že vlastenci brání republiku před (firmou) Dominion a dalšími spiklenci.

Provalená intrika

Generální inspektor amerického ministerstva spravedlnosti Michael Horowitz zahájil vyšetřování toho, zda se někteří současní či minulí činitelé úřadu nesnažili »nepatřičným způsobem« zvrátit výsledek listopadových prezidentských voleb. Oznámení přišlo krátce poté, co list The New York Times (NYT) napsal, že exprezident Donald Trump plánoval s jedním z náměstků ministerstva odvolat úřadujícího ministra spravedlnosti a následně jménem úřadu zpochybnit výsledky voleb a nepravdivě prohlásit, že při nich došlo k podvodům.

Trump svá tvrzení o údajných podvodech opakoval od okamžiku, kdy za vítěze hlasování byl označen jeho demokratický soupeř Joe Biden, nepodařilo se mu je však při více než šesti desítkách žalob u soudů prokázat. Volby označili za férové mimo jiné volební činitelé z jednotlivých států či někdejší ministr spravedlnosti a Trumpův blízký spojenec William Barr. Republikánský prezident nicméně do konce svého mandátu hledal způsob, jak si zajistit další čtyři roky v Bílém domě, a nikdy výslovně neuznal svou prohru.

Podle NYT náměstek ministerstva Jeffrey Clark souhlasil s Trumpovými nepodloženými tvrzeními o volebních podvodech a sešel se s členem Kongresu Scotem Perrym, s nímž hovořil o plánu zaslat jménem ministerstva dopis představitelům státu Georgia, v němž by je informovali o tom, že federální úřady prošetří tamní volební výsledky.

Trump se dostal do střetu s republikánským vedením Georgie, protože opět bez důkazů tvrdil, že tam došlo k masivním podvodům v jeho neprospěch. Volební činitelé státu to však popírali.

Clarkův plán údajně selhal kvůli tomu, že další vedoucí pracovníci ministerstva pohrozili hromadnou rezignací, pokud by se náměstek stal úřadujícím ministrem spravedlnosti.

Horowitzovo oznámení přišlo dva dny poté, co jej po zprávách NYT vyzval šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer k vyšetřování »tohoto pokusu o vzpouru«. Senátor označil za »nehorázné, aby vysoký činitel Trumpova ministerstva spravedlnosti intrikoval ve snaze zvrátit vůli lidu«.

(čtk)