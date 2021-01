Ilustrační FOTO - Pixabay

Filip: Hamáček nenaslouchá odborníkům

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) vystoupil proti tomu, aby se otevřely lyžařské areály, jak požaduje KSČM. Komunisté jeho argumenty odmítli a upozornili, že Hamáček není schopen vnímat doporučení skutečných odborníků.

»Jsem zděšen, že by se mělo o boji s epidemií rozhodovat jinak než odborně, tedy na základě ultimát či dohod v zákulisí,« uvedl Hamáček po zasedání krizového štábu, jemuž předsedá. Dodal, že on se bude rozhodovat »na základě doporučení odborníků, nikoliv nějakých handlů s KSČM«.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip to považuje za velmi nejapné vyjádření. »Pan předseda Hamáček se plete. Nejde o žádný handl, ani o žádné ultimátum KSČM. Prosazujeme pouze s odborníky konzultované stanovisko, že je lepší, aby skiareály byly navštěvovány organizovaně, nikoliv chaoticky. Kdyby Hamáček skutečně naslouchal odborníkům, včetně těch, kteří třeba byli na kandidátních listinách ČSSD v krajských volbách, tak by to věděl,« podotkl Filip.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

S návrhem na otevření lyžařských areálů neuspěl v pondělí na jednání vlády místopředseda vlády Karel Havlíček (za ANO). Filip poté uvedl, že podle jeho informací bránili spuštění skiareálů jen ministři za ČSSD. Havlíček navrhoval areály otevřít od pátku. Podmínkou by bylo dodržení opatření proti šíření koronaviru, jako povinné rozestupy a respirátory třídy FFP2 ve frontách a na lanovkách. Návrh přísnějšího režimu bude podle Havlíčka spočívat v menším počtu přepravovaných lidí na lanovkách a zejména v systému kontrol a následků za nedodržování opatření v lyžařských střediscích.

Skiareály mohly v nové zimní sezoně zatím fungovat jen mezi 18. a 26. prosincem. Ztráta kvůli uzavření činí do 10. ledna podle jejich asociace jednu až 1,2 miliardy korun. V ČR je 450 lyžařských středisek, do státního rozpočtu ročně přinášejí zhruba 13 miliard korun. Zaměstnávají 45 000 lidí.

(ste)