Dětské přídavky vyšší a pro víc rodin

Přídavky na děti se možná zvýší zhruba o čtvrtinu. Rozšířit by se měl také okruh rodin, které na ně mají nárok. Počítá s tím vládní novela o sociální podpoře, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna.

Opozice vetovala snahu vlády o schválení předlohy zrychleně už v prvním čtení. »Nemáme problém s valorizací. Jsme proti rozšíření okruhu příjemců,« vysvětlil předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Mnohem lepší krok podle něj bylo snížení daní, které nastalo od ledna zrušením superhrubé mzdy.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) varovala, že pokud novela nebude účinná od dubna, 12 000 dětí o přídavek v souvislosti s poklesem daní přijde. »Některým pracujícím rodinám se celkový příjem sníží,« uvedla.

Podle místopředsedkyně sociálního výboru Hany Aulické Jírovcové (KSČM) je navrhovaná valorizace namístě, novela ale podle ní v plné míře nepřinese slibovaný efekt podpory pracujících rodin. Zvýšení přídavků KSČM podporuje, ale rozšíření okruhu rodin by nahradila zvýšením slevy na dani. »Pokud chceme pomoct právě těm nízkopříjmovým, ale pracujícím rodinám, tak si myslím, že nejlepší cesta je sleva na dani, protože to už se bavíme opravdu o pracujících,« uvedla Aulická.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Přídavky by měly vzrůst podle novely o 26 procent. Nárok by měly mít rodiny s příjmy do 3,4násobku životního minima místo nynějšího 2,7násobku. Pokud by byla novela přijata beze změn, dávku by pobíralo asi 490 000 dětí. Nyní ji má zhruba 240 000 dětí.

Děti do šesti let nyní dostávají 500 Kč měsíčně, od šesti do 15 let 610 Kč. Dávka pro lidi od 15 do 26 let činí 700 Kč za měsíc. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, je dávka o 300 korun vyšší. Podle novely se bude nově vyplácet podle věku dítěte 630 korun, 770 korun a 880 korun. Rodiny s pracujícím rodičem budou mít dávku nadále o 300 korun vyšší.

Příspěvek na dítě v azylových domech by mohl vzrůst

Do dalšího kola projednávání poslanci poslali také vládní novelu, která zvyšuje příspěvek na dítě pro klokánky a podobné azylové domy z 22 800 na 30 000 korun měsíčně. Zvýší se také příspěvek pěstounům.

Organizace na pomoc dětem a rodinám mají k nynější podobě novely výhrady. Poukazují mimo jiné na to, že částka pro azylové domy se má nadále snižovat o 1000 korun za každý den, kdy dítě v zařízení nepobývalo.

U dlouhodobých pěstounů nechává předloha odměny podle počtu dětí na 12 000, 18 000 či 30 000 Kč měsíčně. Nově by se o 4000 na 16 000 korun mohla zvednout jen částka za péči o lehce postižené dítě.

Odměna pro přechodné pěstouny by se měla podle návrhu zvednout z 20 000 na 22 000 korun hrubého měsíčně.

Mladí by podle návrhu po odchodu z dětského domova či pěstounské péče mohli dostávat příspěvek 15 000 korun měsíčně, pokud by dál studovali. Novela počítá také s poskytnutím pomoci těmto mladým lidem při hledání a udržení bydlení.

