Šetřím, šetříš, šetříme až na Hniličku

Za poslední rok se lidé dostávají do nezáviděníhodné situace. A tak se obracejí na vládu se žádostmi o různé dotace. Člověk by očekával, že tyto budou vyřizovány ve zrychleném režimu. Bohužel, opak je pravdou a tak se někteří vysocí představitelé rozhodli, že se zřejmě »vzdají« svých kanceláří. Do teplického hotelu vlastníka a úzkého spolupracovníka bývalého premiéra Paroubka se sjeli nevídaní hosté.

Ledaco se dá pochopit. Ale že pánové přišli o své kanceláře je poněkud nereálný stav. Jeden z těchto hostů, bývalý olympionik Hnilička, si sáhl do svědomí a vzdal se poslaneckého mandátu. Efektní čin má však evidentně odvést pozornost od jeho hlavního poslání, a to šéfa Národní sportovní agentury. Tento post si Hnilička drží zuby nehty. Jak by také ne. Bude spolurozhodovat o miliardách, které půjdou do různých odvětví našeho sportu. Možná kdyby si expremiér Paroubek spočítal, když se zabývá financemi teplického hotelu, kolik toto setkání stálo, patrně by takto uspořené peníze pomohly nejednomu regionálnímu klubu.

Pánové se mohli sejít ve svých kancelářích a nedojíždět do Teplic. Co k tomu dodat? Teplický boss Benda by mohl oželet oslavu svých narozenin a lidé by tak nemuseli nevěřícně kroutit hlavou, kam až zajdou neomezené zájmy novodobých papalášů.

Lidé neustále řeší, kde vzít na provoz domácností, firem či malých podniků a zde v teplickém hotelu vysocí funkcionáři bez kousku studu slaví narozeniny, o kterých prý vůbec nevěděli. Smutným poznáním je, že právě Hnilička, který má plná ústa fair jednání a dodržování sportovních pravidel, je schopen takovouto akci podpořit svou účastí.

Množí se názory, že v čele sportovní agentury pro něj není místo. Ve vedoucí funkci by měl být člověk, který hraje skutečně fair pro všechny bez rozdílu.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM