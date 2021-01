Dost malý argument

Návrh na další sankce Rusku neprošel. Proti se podle agentury postavilo Německo a Lucembursko. Přitom šlo o tak nadějně rozehranou hru, která by splnila přání ještě trumpovské Ameriky a namísto ruského plynu by do Evropy byl dovážen dražší zkapalněný americký břidlicový plyn. Stačilo málo. Jen zastavit dostavbu plynovodu Nordstream 2. Šaškující Navalnyj byl dobrý argument. A »demokratické společenství národů« to mělo tak perfektně rozehrané. Jen ten Navalnyj to poněkud kazil, ale jiný »pretendent na trůn« tady momentálně nebyl. Je totiž příliš nevůdcovský, špatný herec, žádná persona. Stačí si připomenout jeho tyátr s jakýmsi policejním důstojníkem, který mu do trenýrek podstrčil novičok a do telefonu mu všechno prozradil, divadelní vystupování před kamerami po svém rychlém »uzdravení« a snahu dále se zviditelnit předpokládaným zadržením na moskevském letišti za přítomnosti novinářů snad z půlky světa.

Přesto, že data »demonstrací za svobodu a demokracii« zveřejnilo jako pozvánku americké velvyslanectví, výsledek nestál za to. Případ Navalnyj se stal jen bodem ve vysílání eurounijních televizí, u nás zvláště ČT, a »spadla klec«. Možná občas zase zazní jeho jméno, asi i několik tisíc demonstrantů z mnohamilionového Ruska, se pokusí připravit šoty pro západní kameramany, ale onen zmíněný svět bude si muset najít někoho jiného, kdo by stál za to, aby dál bylo poškozováno Rusko, a kdo by mohl být opravdovým konkurentem Putina.

Němci to všechno pochopili, a protože jde o potřebné dodávky energií, zbrzdili snahu zastavit dostavbu plynovodu, zvláště když chybí energie, protože neuváženě zastavili jaderné elektrárny a rozhodli se uzavřít i ty tepelné. Náhrada za ně není. Přitom sousedi vyrábějí nadále elektřinu z proklínaného jádra či uhlí. Jejich země není Rakousko, které vzhledem ke svým horám má nemalé počty hydroelektráren, ale ani ty prý nestačí, a tak i z jaderně-uhelných zemí i ono přijímá jejich dodávky.

Nordstream je tedy jednou z nadějí, jak »vyplout« ze špatného rozhodnutí. Ruský plyn je navíc levnější než americký břidlicový. Proto ho Německo potřebuje dokončit. To by přece pochopil i hloupý kupec Bajza ze současně v televizi promítaného seriálu Bylo nás pět. Proto sankce za šaška, tedy zastavení Nordstreamu, je pro něj dost malý argument.

Otakar ZMÍTKO