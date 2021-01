Nedobré příklady táhnou

Počátkem tohoto týdne jsem ve výtahu jednoho pražského domu jel dolů směrem k východu na ulici. Bylo to poté, kdy poslanec Volný bez roušky napadl předsedajícího v Poslanecké sněmovně. Tento akt jsme viděli snad všichni. Nastoupil jsem do výtahu sám. O patro níž přistoupil asi čtyřicetiletý muž. Bez roušky. Upozornil jsem ho na to. Vztekle mně nelogicky odpověděl, ať se obrátím na vládu. Pochopil jsem, že vláda je vinna koronavirem a opatřeními, která nutí nosit něco, co narušuje jeho a zřejmě i mé právo. Slovní přestřelka těch několik pater dolů byla dost expresívní. Zvláště poté, co jsem mu řekl, že nechci, aby takoví lidé způsobili, že bude ohrožen můj život, a já ještě kvůli nim zemřít nechci.

Ale to jsme už byli v přízemí. Vystoupil první a místo pozdravu na mne jednoduše vykřikl: »Chcípni!« To už se netýkalo jen mě, ale celé starší generace. A já pochopil, že někteří, zvláště ti z mladší generace, ti demonstrující, stoupenci iniciativy Chcípl PES, jsou sice frustrováni situací, ale že někteří jsou pro »svou pravdu« ochotni nejen urážet, ale že od slovních urážek není zas tak daleko k fyzickému násilí. A to dokonce »pod praporem« lidských práv a demokracie.

Uvědomil jsem si také, že příkladem pro něj jsou ti ze sfér těch nejvyšších, co porušují vládní nařízení, a že se leccos změnilo od chvíle, kdy ministr Prymula vyšel z vyšehradské kavárny nekavárny bez roušky ke služebnímu autu. Tehdy jsem populárního Prymulu omlouval. Jenže Prymulovo poklesnutí mělo a má své následovníky, a to dokonce z míst, kde by to člověk nejméně čekal. Nejde mně jen o pana exprezidenta Klause, exposlance Kalouska či předsedu KDU-ČSL Jurečku, kteří navštívili provokativně restauraci a nechali se obsloužit. Ti z přesvědčení odmítají snad cokoli, co navrhne vláda. Jde přece o blížící se volby a urvat nějaký ten hlas navíc pro strany, které právě oni zastupují anebo jimž otevřeně drží palce, ze skupiny antirouškařů a jiných »přestupovačů« zákonů. Proto každý úkrok stranou z řad těch, kteří mají být příkladem, je vskutku zarážející a těžko může být zdůvodněn. Nejsem totiž přesvědčen o tom, že například generální ředitel VZP Kabátek proto, že se stýká s mnoha lidmi, se musel nechat přednostně naočkovat.

Nedivím se, že byl oprášen velmi starý termín »papalášství«, jenž má symbolizovat, že mezi námi je stále skupina lidí, která může všechno, nebo leccos, a ti ostatní nesmějí nic nebo málo. Jaký to příklad dávala náměstkyně ministra zdravotnictví, která neměla v resortu koronavirus, když se také přednostně nechala očkovat, anebo ředitel Státního zdravotního ústavu Březovský a další z kategorie VIP? Někteří dokonce se svými životními partnery. Jaký to příklad dávali ti, kteří před několika dny v době zákazu nejen setkávání většího počtu lidí, ale i zavřených restaurací, jdou slavit narozeniny severočeského bosse do jednoho severočeského hotelu? A přitom jsou bývalými vysokými politiky, např. expremiér Paroubek, anebo dokonce v současnosti mají funkci ředitele krajské policie či předsedy Národní sportovní agentury? Nejen poslanec Volný si chodí po Sněmovně bez roušky a pokládá to za své právo, ale i oni v onom uzavřeném severočeském hotelu si s rouškami zřejmě nedělali moc starostí. Příklad je ovšem příklad. Jako třeba zpěvák Hůlka, stejně jako bavič Suchánek, exprezident či poslanci s vysokou funkcí. Jak daleko je od těchto příkladů k těm agresívním z jednoho pražského výtahu? Jak daleko je pak k horším než slovním výpadům proti těm, co nosí roušky, snaží se dodržovat nařízení, protože jen tak se koronaviru zbavíme anebo zbavíme dřív. Doposud totiž »na covid« nebo »s covidem« denně zbytečně umírá okolo sto padesáti lidí.

Jaroslav KOJZAR