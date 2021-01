Božena nejdříve coura, potom buditelka

V jistém nejmenovaném plátku vyšlo nesouhlasné prohlášení o seriálu o Boženě Němcové. Potomek Jana Helceleta se vyjádřil nechápavě, proč nebyl tvůrci minisérie přivolán ke konzultaci. Ve zmíněném plátku napsali: Jiskřivý příběh ukazuje spisovatelku a národní buditelku i v životních scénách, které se v hodinách literatury nevyučovaly. A prý mnohdy ani neodpovídají realitě. Alespoň to pro nejmenovaný plátek, tvrdí stříbrný medailista z ME 2016 v desetiboji Adam Sebastian Helcelet, praprapravnuk Jana Helceleta, vlastence a účastníka příběhu z 19. století.

Podle jednoho z dědiců rodové linie Helceletů se ale epizoda mezi Němcovou a vlastencem takhle rozhodně neodehrála. Dvojice se neseznámila v Praze, ani přes Karla Havlíčka Borovského a rozhodně to oba nebrali jako jednorázové sexuální povyražení. »Byl to paskvil,« citoval. Ano, souhlasím s prapravnukem. K seriálu Božena pro Českou televizi scénář této minisérie o české buditelce Boženě Němcové napsaly Martina Komárková a Hana Wlodarczyková a režie se zhostila Lenka Wimmerová (samá krásně »česká« jména). Je to skutečně paskvil. Vůbec nechci komentovat erotické scény, protože to je zcela irelevantní. V těchto časech se »morálka« staví na jádru dekadentního přístupu.

Božena Němcová byla osoba plná nejen hrdosti, ale hlubokých citů a tužeb. Výstižná a trefná je i její korespondence: »Jak často ukojila jsem touhu po moři ve snu, jak často se těšívala v rozkošných krajinách ve snu. Sen mi přivádí drahé osoby, jež nikdy více nespatřím, ve snu bývám někdy celá já, bývám šťastná na chvíli. Pročpak naříkat, že to je jen sen, když mi zůstane z toho pocit na celý den a za takový pocit já vždy srdečně děkuji. Nyní dobrou noc a spolu dobré jitro. Teď si lehnu pod prachovou peřinu, kde je teple a příjemně… Tu člověk ukryje zlostí osudu a zapomene na ten chladný svět.«

Myslím, že i dnes by se Němcová schovala raději před chladným světem pod peřinu. Autoři seriálu nepotřebovali pravdu o tehdejší době a ani o Boženě Němcové, protože oni sami přepisují historii. Ano, filmy, seriály NA MOTIVY skutečných historických událostí jsou opravdu jen na motivy. Jenže divák, konzument a občan toto takto nevnímá a odchází od obrazovek nebo filmového plátna především s dojmem, že tak to asi bylo a z podstaty už má dějiny pro sebe do budoucna vykreslené. Pak nemá problém věřit, že Němcová byla hlavně nespoutaná coura.

Já tohle kategoricky odsuzuji, jelikož Božena Němcová byla především plná lásky, lásku dávala a lásku potřebovala. Jen spojení citů, reálné touhy může vyústit v opravdovou lásku, jako nejvyšší hodnotu našeho života. Nenechme si prznit naše buditele, nenechme kopat do našeho národa, protože jinak jako národ zhyneme.

Roman BLAŠKO