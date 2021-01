Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Sputnik po Íránu i do Palestiny

Zkraje týdne podepsali dodávky ruské vakcíny proti COVID-19 Sputnik V Íránci, agentury pak přinesly zprávu, že i palestinská samospráva koupí v únoru 100 000 dávek ruské vakcíny. Zatímco v Izraeli se očkuje velmi rychle od prosince, okupovaným Palestincům Izrael žádné vakcíny neposkytl. To Moskva Palestině poskytne 10 000 dávek zdarma.

Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že v březnu by měl region východního Středomoří, kam Palestina patří, mít k dispozici 25 milionů dávek vakcín z programu COVAX zřízeného pro země s nízkými a středními příjmy. Přednost dostanou lidnatější státy s nejnižšími příjmy obyvatelstva a málo výkonným zdravotním systémem.

Do konce roku pak má mít oblast podle WHO k dispozici 355 milionů dávek. K oblasti organizace řadí také asijské země Afghánistán a Pákistán, ale i Somálsko a Džibuti v Africe. Iniciativa COVAX má zajistit očkování občanů chudších zemí a do konce roku má být jeho prostřednictvím celosvětově distribuováno 1,8 miliardy očkovacích dávek.

Izrael je kritizován za to, že ačkoli zajistil velký objem vakcín pro své obyvatele, nepomáhá palestinským územím, byť jedno z nich okupuje a druhé uzavřel blokádou. Palestinský ministr zahraničí Rijád Málikí na to v úterý poukázal při virtuálním jednání Rady bezpečnosti OSN. Řekl, že Izrael »neposkytl žádné vakcíny Palestincům, kteří žijí pod jeho okupací, a popírá, že je to jeho povinnost«.

Podle izraelských médií musí palestinská samospráva o vakcíny Izrael požádat, což se nestalo. Ramalláh údajně chtěl jen 10 000 vakcín pro zdravotníky a server The Times of Israel nicméně napsal, že i tuto žádost Izrael zamítl. Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan cynicky označil tvrzení o povinnosti Izraele vůči Palestincům za »směšné«…

Zákaz přírody

Na Slovensku platí v souvislosti s koronavirovou krizí přísnější zákaz vycházení. Potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus je nově až na výjimky potřeba také pro cesty do práce či do přírody! Výrazné omezení volného pohybu osob bude podle dřívějšího rozhodnutí vlády platit prozatím do 7. února. Opatření se podle ČTK vztahuje i na cizince.

Zpřísnění zákazu vycházení v pětimilionové zemi pod Tatrami souvisí s plošným testováním obyvatel na koronavirus, které skončilo v úterý a podle dílčích výsledků odhalilo přes 30 000 infikovaných. Roli ale může hrát i obava z britské mutace koronaviru, která je hůře rozpoznatelná než klasický COVID-19. Pacienti s britskou mutací mají častěji kašel, bolí je v krku a jsou unavení. Ztráta chuti a čichu je u nich naopak méně častá, píše agentura Reuters.

(rom)