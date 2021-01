Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Index PES je stabilní

Index protiepidemického systému PES byl včera třetí den po sobě na 68 bodech ze sta. Zůstal tak už 15 dní ve čtvrtém z pěti stupňů rizika šíření epidemie koronaviru.

Ze čtyř ukazatelů, které slouží k výpočtu skóre, se ve středu opět nepatrně zhoršilo pouze reprodukční číslo, zvýšilo se na 0,96.

V Česku už víc než měsíc platí opatření proti šíření nákazy navázaná na pátý stupeň systému PES. Přechod do čtvrtého stupně vláda zatím nechystá. Ve středu se měla zabývat změnami v systému PES, kvůli plánovanému zpřísnění opatření proti šíření epidemie ale návrhy neprobírala.

Zjednodušené reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, roste 11 dní za sebou. Od 16. ledna vystoupalo z 0,68 až na dnešních 0,96. Když je číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje. Na hodnotě indexu se nyní reprodukční číslo podílí šesti body. Pokud je v rozmezí 0,8 až 0,9, je to za tři body, pokud stoupne nad hodnotu jedna a je do 1,1, přičítá se do skóre devět bodů.

Opět se naopak snížil průměr nakažených na 100 000 obyvatel za dva týdny a také čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory. Oba ukazatele do indexu přidávají po 16 bodech. Stagnoval podíl hospitalizovaných s nemocí COVID-19, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici. Index navyšuje o 30 bodů.

Nejvyšší hodnoty dosáhl index PES na začátku roku, kdy se tři dny držel na 90 bodech. Ve čtvrtém stupni, který je vymezen 61 až 75 body, je index od 14. ledna. V minulém týdnu bylo skóre v pondělí a úterý na 70 bodech, poté na tři dny stouplo na 73 bodů a od víkendu do tohoto pondělí bylo 69. Od úterka je ještě o bod níž.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) chtěl v systému PES zohlednit stav v přetížených nemocnicích. Dříve uvedl, že podmínkou pro zmírnění opatření bude pokles počtu hospitalizovaných s COVID-19 alespoň na 3000. V posledních dnech jich je v nemocnicích kolem 6000.

Mírnější zároveň mohla být některá opatření navázaná na pátý stupeň systému, nově by umožnila třeba návrat žáků devátých tříd a studentů maturitních ročníků do škol nebo sportování ve dvou i ve vnitřních prostorách.

