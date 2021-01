Amnézie hejtmana Půty aneb Drzost bez morálky

Zaujal a současně mě nadzvedl článek v Lidovkách dne 26. 1. 2021 »Policejní prezident odvolá Husáka z postu krajského šéfa, kvůli účasti na oslavě povede i kázeňské řízení«. Jistě je nutné dodržovat veškerá vládní nařízení v souvislosti s koronavirovou pandemií. Porušování těchto nařízení je stále častější a kauza v Teplicích není výjimkou. Pokud je porušují ústavní činitelé či zástupci samosprávy, není divu, že řadový občan opatření podceňuje či dokonce bojkotuje. Rozhodně tento přístup nepodporuji, většinou se jedná o jedince, kteří odbornými zdravotnickými vědomostmi neoplývají, a jejich povyk krmený hloupostí jen škodí.

Policejní prezident V. Husáka odvolal na základě svých pravomocí. Zastupitel Michal Kasal (Pro Zdraví a Sport Teplice) rezignoval na funkci člena Zastupitelstva města Teplice. Volené zástupce samosprávy z funkcí od krajské úrovně dolů však mohou odvolat jen zastupitelstva. Obrátím pozornost na Starosty. Pokud však se jedná o viníky z tzv. vládní strany, tak morální kredit zcela oslepne. Je koalice v Libereckém kraji jednotná jen proto, že je jí všechno jedno? Někteří radní za Starosty jsou natolik pohrouženi do svých specifických problémů, že jim uniká nejen celkový obraz života, ale i jejich vlastní zastupitelské sliby.

Proto nechápu drzost hejtmana Půty za Starosty - šéfa krizového štábu kraje, který se dopustil se svými stranickými kolegy stejného porušení Usnesení Vlády ČR č. 1078 v úterý dne 27. 10. 2020 v kulturním domě v Zákupech (zhruba od 18 do 22 hodin), kde se konal v době karantény sněm Starostů. I tehdy měl být kulturák pro veřejnost uzavřen, nebo snad má tento kulturák města výjimku? Informace včetně fota, jak funguje i bar, mají dosud jak Starostové, tak hejtman Půta na svém Facebooku.

Prostě Starostové často káží vodu a pijí víno!

Proč to neřešila policie, ač toto nepřijatelné porušení zákona je všeobecně známé a prošlo médii, není dosud jasné. Že by i zde se jednalo o účelovou selektivní slepotu? Prostý občan je sankcionován za nedodržení nošení roušky, což je v pořádku. Proč se to však netýká i Starostů Libereckého kraje, kteří by měli jít příkladem? Dle V. Rakušana »důvěra je základ«.

A právě hejtman M. Půta kritizuje V. Husáka a žádá jeho veřejnou omluvu a případné kázeňské opatření ze strany nadřízeného. »Pokládám ho za policejního ředitele s mimořádnými zkušenostmi a organizačními schopnostmi. O to víc mě jeho chyba mrzí a očekávám jeho veřejnou omluvu za toto selhání…« komentuje M. Půta. Je to jako výzva na závody v pytlích na minovém poli.

Co však od Starostů očekávat jiného? Chybí jim smeták, aby si nejprve zametli před vlastním prahem. Není to tak dlouho, kdy šéf STAN Vít Rakušan na svém twitterovém profilu vyzýval Prymulu a Faltýnka k rezignaci nejen za morální deficit. Přestože mu bylo známo, že stejného porušení se krátce předtím dopustil se svou skvadrou i M. Půta, a tak účelová slepota opět zvítězila. Někteří lidé dokáží na sebe zcela zapomínat, zvláště když jde o průšvihy, které arogance moci přikryje pod koberec.

Tehdy se však žádná veřejná omluva nekonala. Prostě všichni jsou si rovní, někdo rovnější, jak se zmiňuje drze V. Rakušan. Opomněl však připsat, že vlastních starostenských řad se to netýká. Co na to říká Policie ČR a hejtman Půta, se patrně nedovíme. Zde platí ono mlčeti je nad zlato.

Dana LYSÁKOVÁ, předsedkyně KV KSČM Libereckého kraje a členka VV ÚV KSČM