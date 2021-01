Zdražit jízdné není řešením

Středočeský kraj, který nyní vede koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců, se nechal slyšet, že od poloviny roku zvýší jízdné ve veřejné hromadné dopravě. Po zrušení tzv. Středočeského jízdného, iniciovaného KSČM, jež umožňovalo žákům, učňům a studentům jízdy zdarma do škol a seniorům od 65 let bezplatné cestování po celém kraji, je to další krok, který veřejnou dopravu učiní méně přitažlivou.

Ztráty krajem objednávané dopravní obslužnosti jsou v době koronavirové nesporně velké. Jde o stamiliony korun. Karantény, práce z domova i strach z nákazy dramaticky snížily tržby dopravců, a ti přirozeně volají po kompenzacích. Určitě by v tomto směru měl krajům pomoci i stát, bez ohledu na to, jaké politické reprezentace dnes stojí v jejich čele. Nicméně kraje také nejsou bez prostředků, jde jen o to, jak si nastaví priority.

Zásadní otázkou je, zda rozvoj a větší přitažlivost veřejné hromadné dopravy skutečně považují za veřejný zájem, vycházející z potřeby chránit životní prostředí a zdraví lidí. Žel, připravované zdražení jízdného o tom příliš nesvědčí.

Nic na tom nemění řada vyhlašovaných záměrů, jejichž naplněním hodlá nové vedení kraje přesměrovat lidi z aut do vlaků a autobusů. Příkladem může být urychlení výstavby záchytných (P+R) parkovišť, ostatně to mělo v plánu i předchozí vedení kraje. Ale i zde záleží na přístupu.

Kupříkladu v Benešově byl na přelomu roku otevřen nový parkovací dům. I po měsíci fungování ale zůstává poloprázdný. Zato v jeho okolí parkuje po celý den osobních aut víc než dost. Příčina? Při pohledu na ceník je zřejmá. Kdo tu ráno chce nechat auto a vyrazit do práce vlakem nebo autobusem, po návratu tu nechá každý den 30 korun. Pro někoho je to pakatel, pro někoho ale ne. A když k tomu zdražíme jízdné a po odeznění koronaviru a omezení práce z domova nebudou stačit parkovací místa v okolí, nerozhodne se snad řada lidí, že zůstane v autě a pojede v něm dál až do cílové stanice?

Ivan CINKA