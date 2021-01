Ilustrační FOTO - Pixabay

Navalnyj zůstává

Ruský soud zamítl odvolání Alexeje Navalného proti jeho vazbě, informovala ruská média. Opoziční předák tak zůstává ve vazební věznici, kde čeká na verdikt, zda půjde do vězení za nedodržení pravidel dříve uloženého mírného podmíněného trestu.

»Po vyslechnutí obou stran se soud rozhodl zamítnout stížnost Alexeje Navalného,« citovala agentura TASS stanovisko soudu, který zároveň potvrdil délku vazby do 15. února. Navalnyj se vrátil do Ruska 17. ledna po skoro půlročním pobytu v Německu, kde se zotavoval z otravy látkou novičok, z níž viní ruskou tajnou službu a prezidenta Vladimira Putina. Kreml toto tvrzení odmítá. Policie Navalného po příletu zatkla a soud ho o den později poslal do 15. února do vazby, neboť čelí obvinění, že systematicky porušoval režim podmíněného trestu - nehlásil se na určitém policejním oddělení - který mu soud dříve uložil, měl zpronevěřit několik milionů rublů francouzské kosmetické firmy Yves Rocher. Opoziční předák se však vydává za oběť Putina a tvrdí, že je politicky pronásledován.

