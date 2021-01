Vláda s KSČM zametla. Nyní se může stát cokoli…

Rozhořčení a zklamání, takové pocity převládají v KSČM od posledního prodloužení nouzového stavu, řekl Haló novinám poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. Vláda naprosto ignorovala požadavky, jimiž KSČM souhlas s prodloužením nouzového stavu podmiňovala, a KSČM to podle Ondráčka musí reflektovat a zařídit se podle toho.

KSČM před pár dny již poněkolikáté vytrhla vládě trn z paty, když jako jediná z nevládních stran ve Sněmovně kývla na zásadní prodloužení nouzového stavu. Mnozí poslanci KSČM tak činili se sebezapřením a zvednutí ruky podmínili jasnými požadavky, za něž se postavil celý komunistický klub ve Sněmovně: aby se žáci prvního stupně vrátili do lavic a aby vláda otevřela lyžařské areály. Jenže po středečním večerním zasedání kabinetu je už zcela jasné, že ani na otevření škol, ani na zprovoznění lyžařských středisek nedojde. »Řekněme si, jak to je: vláda z požadavků KSČM nesplnila naprosto nic,« konstatoval Ondráček, podle nějž je takové jednání ze strany vlády nehorázné a komunisté na to musí reagovat. »Budu navrhovat sněmovnímu klubu, aby KSČM přestala podporovat prodloužení nouzového stavu. Ať si to vláda vyřeší, jak chce,« řekl Haló novinám Ondráček.

Zdeněk Ondráček.

Kabinet má krytá záda do 14. února, do tohoto termínu i díky hlasům komunistů platí v zemi nouzový stav. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) již dal najevo, že vláda bude muset přijít do Sněmovny žádat o prodloužení nouzového stavu znovu. Podle Ondráčka však už nemá smysl, aby s touto věcí chodila za KSČM. Měla by si najít podporu u těch politických subjektů, jejichž požadavky je ochotna splnit, anebo se smířit s tím, že nouzový stav končí a vláda dále nemá pravomoc omezovat běžný život v zemi. Podle Ondráčka by komunisté neměli hlasovat už pro jakékoli, byť sebekratší, prodloužení nouzového stavu.

Za extrémní hazard s republikou to Ondráček nepovažuje. Vláda totiž v řadě věcí podle něj mlží. »Řadu opatření mohou provádět hejtmani, podle zákona o veřejné ochraně zdraví,« upozornil Ondráček. Podle něj neplatí ani obvyklá výmluva, že bez nouzového stavu kabinet nemůže poslat vojáky do nemocnic nebo sociálních zařízení. »Nalejme si čistého vína: vojáků je v zemi 26 tisíc a s covidem jich pomáhá 677. Často nejsou ani v přímém výkonu, většinou v teple kanceláří pomáhají s trasováním. Ano, je pár těch, kteří v přímém výkonu jsou. Ale ani kvůli nim nemusíme mít nouzový stav. Ať vláda připraví jednoduchou úpravu zákona o ozbrojených silách ČR. Dnes je tam uvedeno, že armáda může pomáhat Policii ČR. Stačí tam tedy vložit bod, že stejně tak na základě nařízení vlády může pomáhat i v sociálních službách a ve zdravotnictví. Tečka. Tuto úpravu jsme připraveni ve stavu legislativní nouze podpořit a vše je vyřešeno. Dál není potřeba se vymlouvat na vojáky,« řekl Ondráček. Upozornil při tom, že tato legislativní úprava byla ostatně jednou z dalších komunistických podmínek při posledním hlasování o nouzovém stavu. Podle všeho však i ji chce Babišův tým ignorovat.

Ondráček též varoval, že rozpaky v KSČM budí nejen ignorace podmínek, které komunisté měli při hlasování o prodloužení nouzového stavu. Také prapodivná vládní hra s deseti miliardami škrtnutými v rozpočtu ministerstva obrany budí ve straně značné roztrpčení. KSČM si tento škrt dala jako podmínku své podpory rozpočtu. Jen díky tomu země vůbec nějaký rozpočet má, protože pravicová opozice premiéra oťukávajícího možnosti eventuální podpory poslala k čertu. Vláda se však komunistům odměnila pomrkáváním do kamer a naznačováním, že tyto peníze obraně stejně nějakou kličkou brzy vrátí. To je pro většinu komunistů podle Ondráčka mimořádně urážlivé. Podle něj tudíž nazrál čas bavit se i o tom, jestli dále vládu tolerovat. Prozatím se KSČM držela dohody, kterou uzavřela s hnutím ANO, že ve Sněmovně nebude hlasovat pro vyslovení nedůvěry kabinetu. Ale série vládních podrazů a nesplněných slibů dává podle něj KSČM právo tuto dohodu vypovědět. »Musel by to rozhodnout pochopitelně výkonný výbor, za nějž mluvit nemohu. Sám za sebe ale říkám, že si to představit umím. Jasná je jedna věc: že před vládou stojí ještě jedna klíčová politická bitva, projednávání novely rozpočtu. A podle mě by komunisté v žádném případě neměli tentokrát své hlasy dát zadarmo,« řekl našemu listu Ondráček.

(ste)