Ilustrační FOTO - Haló noviny

Neomezovat právo poslanců na interpelace

Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z podnětu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se nekonala. Po téměř čtyřhodinové debatě poslanci neschválili její program. Nepodpořili jej zákonodárci ANO, ČSSD, SPD a KSČM. Postup iniciátorů schůze podle nich omezuje právo poslanců na interpelace.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip poukázal na to, že na vyřízení čeká celá řada písemných interpelací, s nimiž poslanci vyslovili nesouhlas. Mezi nimi i jeho interpelace na premiéra Andreje Babiše a ministra obrany Lubomíra Metnara (oba ANO). Mimořádná schůze mu tak už podruhé odebrala možnost s nimi o své interpelaci diskutovat. »Interpelace není nějaký legrační postup,« prohlásil Filip. Zdůraznil, že jde o institut parlamentní demokracie zakotvený v Ústavě ČR. »Ale tady se množí jednání, která znemožňují normální ústavní postup,« uvedl Filip.

Trojice stran chtěla na mimořádné schůzi probrat opoziční odškodňovací zákon, zavedení korespondenční volby ze zahraničí, ale také odebírání části sociálních dávek při neplacení pokut za závažné přestupky a zjednodušení postupu při prodlužování platnosti průkazů lidí se zdravotním postižením.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Všechny navrhované body však už jsou na programu řádné schůze, která právě probíhá. Vedení Sněmovny se proto podle Filipa mohlo dohodnout na tom, že dané body předřadí. Iniciátory schůze nařkl z politických her. »Klub KSČM nepodpoří pořad této schůze, protože to není normální politický postup. Naopak, je to postup, který brání našemu ústavnímu právu, abychom řádně projednali písemné interpelace a odpoledne interpelace ústní,« dodal předseda komunistů.

»Nejsme to my, kdo určuje, kdy bude mimořádná schůze,« reagovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pakarová Adamová. Je faktem, že předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) si zvykl svolávat mimořádné schůze právě na čtvrtky, které jsou určené interpelacím poslanců.

Ne manipulování voleb

Špičky občanských demokratů, lidovců, a TOP 09 v debatě odškodňovací zákon a korespondenční volbu hájily. Nynější vládní programy náhrad za omezení podnikání kvůli protikoronavirovým opatřením pokládají za složité a neúčinné.

Podle předsedy ODS Petra Fialy by odškodňovací zákon měli poslanci považovat za samozřejmost. »Pokud státní moc dočasně omezí nebo zakáže výkon svobodné ekonomické činnosti, musí následovat kompenzace,« uvedl. Šéf lidovců Marian Jurečka poukazoval na to, že zákon by stanovil jasná a předvídatelná pravidla náhrad za omezení podnikání. »Podnikatelé ztrácejí důvěru, že stát to myslí s kompenzacemi vážně,« uvedla Markéta Pekarová Adamová.

Naopak ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) návrh odmítla. Obává se mimo jiné jeho zneužívání. »Předložený odškodňovací zákon je velmi obecný a povrchní,« řekla. Individuální náhrady považuje za vhodnější řešení.

Korespondenční volba by Čechům v cizině podle iniciátorů schůze usnadnila výkon volebního práva. »Chceme usnadnit výkon svobodného volebního práva až půl milionu českých občanů, kteří žijí v zahraničí,« uvedl Fiala. Podle Pekarové Adamové mají Češi v zahraničí jen teoretickou možnost volit, když musí cestovat do volebních místností někdy i tisíce kilometrů. Podle Jurečky je nynější situace neférová.

Proti volbě na dálku se naopak postavil předseda SPD Tomio Okamura, podle něhož je »cestou do pekel«. »Odmítáme možnost manipulování voleb,« řekl.

Konání schůze podpořili i poslanci volební koalice Pirátů a Starostů. Místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti) vyzdvihl zejména zavedení korespondenční volby, kritizoval naopak navrhované změny v dávkách v hmotné nouzi. »Jde o peníze pro rodiny, které jsou na dně. Minimum je potřeba lidem ponechat,« řekl.

Debatu poznamenaly spory mezi Okamurou a lidovci. Okamura vyčítal KDU-ČSL účast jejích zástupců na sjezdech sudetoněmeckého krajanského sdružení, lidovci naopak poukazovali například na spolupráci SPD s Alternativou pro Německo.

(jad)