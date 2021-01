Zpřísňujeme, zavíráme, zakazujeme… ale nepřemýšlíme u toho

Vládní opatření, při jejichž navrhování si autoři příliš práce nedali, začínají naši zemi měnit v Kocourkov. Do plné tramvaje, kde se mačkáte s ostatními cestujícími na cestě do práce, můžete bez problémů. Obchody, kde si jen málokdo hlídá dvoumetrové rozestupy od ostatních nakupujících, také nikdo příliš neřeší. A rozhodně si nemyslím, že omezování prodeje určitého zboží něčemu pomůže…

No a pak tu máme horská střediska v přírodě (!) a především sjezdovky, kam by rádi lidé vyrazili, aby si vyčistili hlavu a zapomněli na tuto zmatenou a v některých ohledech zcela nelogickou dobu. Mají ale smůlu. Podle některých ministrů, zejména z řad ČSSD, je to příliš velké riziko. I když jsou lyžaři či snowboardisté zahalení od hlavy až k patě, nosí helmy, brýle, nákrčníky, a samozřejmě by nosili i roušky, vládě to zkrátka nestačí. A aby se neřeklo, rozhodli se ve Strakově akademii stmelit tento národ tím, že ještě přitvrdí. Tohle se mi ani trochu nelíbí.

Rozhodně nechci celosvětovou situaci zlehčovat, ani nechci podceňovat tento zákeřný vir, který rozhodně není jen obyčejnou »chřipečkou«. To v žádném případě. Prosím ale vládu, aby začala více přemýšlet o tom, co dělá, co nám nařizuje. Pro začátek by stačilo, kdyby vládní strany přestaly dělat volební kampaň, při které útočí jeden na druhého, a uvědomily si, že jsme všichni na pokraji zoufalství. V izolaci nemůžeme žít věčně. Navíc každý si nemůže dovolit jet se odreagovat na »teplický večírek«…

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny