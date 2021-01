Nad rozpočtem kraje

Rozpočet Plzeňského kraje pro letošní rok počítá na straně příjmů se 6 518 863 000 Kč a na straně výdajů se 7 831 301 000 Kč. V obou případech jde o částky nižší než v roce 2020 a zároveň schodek je rekordní, což je s ohledem na současnou situaci pochopitelné. Ale – jak hodnotit schválený rozpočet jako celek?

Osobně se domnívám, že krajský rozpočet má zbytečně vysoký schodek, který je částečně spoluvytvořen i jistou nehospodárností. Osobně si myslím, že i přes finanční výpadky způsobené pandemií COVID-19 není výše schodku 1,3 mld. Kč zcela pochopitelná a fakticky ospravedlnitelná. Argumentace, že tento schodek je způsobený předfinancováním projektů, se může sice jevit jako relevantní, ale v případě, že v letošním roce dojde k dalšímu výpadku příjmů kraje, a to jistě dojde, a také rezervní fond se vyčerpá, roztočí se již ta skutečná dluhová spirála, ze které bude možno jen velice těžko uniknout. Bude to nově znamenat půjčky, úvěry a další nástroje vedoucí do dluhové pasti, které tvrdě zasáhnou životní úroveň občanů Plzeňského kraje. A to poměrně zbytečně! Ani nárůst kapitálových výdajů o dalšího půl procenta, ve srovnání s loňským rokem, kdy se ještě s žádnou krizí nepočítalo, není vhodný. Nabízí se otázka, zda způsob proinvestování se z krize je tím skutečně nejlepším! Při negativním hodnocení koncepce rozpočtu vycházím ale i z předvolebních slibů ODS. Ta ještě v říjnu loňského roku, slovy hejtmanky Mauritzové, občanům tvrdila, že jejich prioritou je podpora vyrovnaných rozpočtů. A kde jsou nyní ty skutky?!

Co se týče některých konkrétních rozpočtových kapitol, tak nesouhlasíme například s tzv. optimalizací dopravy, kdy dojde ke zrušení desítek spojů, a to i těch, které vozí děti do škol a dospělé do zaměstnání. Pro zajímavost: nově tak ubyde na obsluhovaných tratích 500 tisíc vozokilometrů. Celá doprava je také pokryta jen 90 procenty výdajů roku 2020. Velice smutné v rozpočtu je i to, jak negativně se odráží přístup koalice k financování rozvoje venkova nebo spravované dopravní infrastruktuře. Zde je nově kráceno o celých 300 mil. Kč. Ke všemu zmíněnému je také nutno ještě dodat, že rozpočet byl vytvořen nikoliv zcela hospodárně. Zbytečné výdaje v době krize spatřuji například ve zcela unikátním nárůstu počtu náměstků hejtmanky, a to s příslušnými statisícovými odměnami, na sedm, či bezprecedentní navýšení odměn 165 členům odborných výborů ZPK. Vše ve stylu »loď se potápí, ale na palubě se stále tančí«, což také není vhodné. Ani přidělování dotací takovým sdružením, jako např. Regionální golfová agentura, kam chce vedení kraje poslat 800 tis. Kč, v době, kdy jsou například finančně pokráceny i sociální služby v kraji na 93 procent v meziročním srovnání, není dle nás úplně v pořádku.

Nicméně chápeme, že situace dnešní doby je skutečně velice složitá, a tak jsme proti jeho finálnímu návrhu aktivně nevystupovali, a zdrželi se hlasování. Snažíme se být v tomto ohledu konstruktivní opozicí. Nechci říkat, že zrovna radost, ale spíše pocit jistého uspokojení spatřujeme například v tom, že do oblasti zdravotnictví půjde 100 procent výše finančních prostředků investovaných v loňském roce, a část z nich bude nasměrována do krajských nemocnic v Klatovech a Domažlicích, nebo do Domu sociální péče v Kralovicích. Pozitivně kvitujeme i snahu o dostavbu západního okruhu, kam by mělo jít z rozpočtu 800 mil. Kč. A co nás mrzí nejvíce? Nejspíše to bude ten již zmíněný pokles finančních prostředků směrovaných do regionálního rozvoje, a to především z toho důvodu, že náš kraj je z velké části regionem venkovským a 55 procent finančních prostředků loňského roku je skutečně tragickým nepochopením situace, ve které se Plzeňský kraj a jeho obce nacházejí!

Jiří VALENTA, poslanec (KSČM) a člen Zastupitelstva Plzeňského kraje