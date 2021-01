To by tomu muselo být jinak, že, pane Petříčku

Co myslíte, že by se stalo, kdyby ruské velvyslanectví ve Washingtonu několik dnů před 6. lednem, tedy ještě před oficiálním vyhlášením konání demonstrace, oznámilo nejen na svém oficiálním webu její svolání, včetně místa, kde budou shromaždiště a kam se potáhne? Kdyby současně zveřejnilo pozvánky na obdobné demonstrace v dalších velkých městech USA i s podrobnostmi, jako jsou třeba zmíněná shromaždiště a hodina srazu? Došlo by k dalšímu vyhlášení sankcí proti Rusku? Byly by zmrazeny vzájemné styky a světová média by měla o čem psát?

Jenže Rusko neudělalo nic takového. Nebylo to ono, kdo oznámil konání demonstrace před Kapitolem, nezvalo nikoho ani do dalších amerických měst na obdobné akce. Zachovalo klid a pro jistotu mlčelo, protože šlo o vnitřní záležitost Spojených států. Přitom právě to, o čem píši, udělaly Spojené státy, jejich velvyslanectví v Rusku.

Kdyby skutečně Rusko svolávalo washingtonskou demonstraci končící přepadením Kongresu, pak by skoro celý »demokratický« svět, tedy ten podřizující se »velkému bratru«, se okamžitě sešel, aby přijal nové sankce proti Rusku a jistě by bylo ve hře i dokončení projektu Nordstream, ač všechna jiná řešení, než dokončit tento plynovod, by pro Evropu byla velmi tíživá. Ale co by se neudělalo pro Ameriku a proti nedemokratickému Rusku!

Jenže Rusko to neudělalo. Podotýkám, že Rusko pro mne je jen jeden z kapitalistických států, jehož režimu ani trochu nefandím a že mně jde jen o pravdu a mezinárodní slušnost. Rusko totiž nesvolávalo demonstranty před Kapitol a ani před jiné státní budovy ve Spojených státech. Bylo tomu naopak. Americké velvyslanectví v Moskvě se ukázalo jako jeden z organizátorů demonstrace proti Putinovi a zároveň jako pošťák. První vědělo o demonstraci a místech, kde se má konat, a to dokonce nejen v Moskvě, ale i v Pitěru, Kuzněcku, Irkutsku či dejme tomu v Chabarovsku. Ptáte se od koho? Jsou dvě možnosti. První je, že organizátoři se o demonstracích s americkým velvyslanectvím radili, druhá, že zmíněná ambasáda je vlastně naplánovala a uskutečňovali je Navalného opozičníci. Je tu ještě jiná varianta? V obou případech jde o překročení všech diplomatických zvyklostí a otevřené vměšování do vnitřních záležitostí státu, tedy Ruska.

To, že vedení Ruska zůstává klidným, svědčí o jeho odpovědnosti. Svět by se k tomu měl vyjádřit a zřejmě v tomto případě i postavit se na stranu Ruska. Jenže to bychom asi chtěli mnoho od takových představitelů, jako je český ministr zahraničí Petříček.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel statutárního města Děčína (KSČM)