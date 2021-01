Vleky, MHD a smaženice

Je to divná doba. Premiér Babiš si nepříliš rozumí se svým nejdůležitějším (v této pohnuté době) ministrem a šéf resortu zdravotnictví Blatný zase posílá přes palubu jednu personu za druhou. Nicméně, má na to z titulu své funkce právo, tak mu do toho mluvit nehodlám. Spíše mě zaráží jedno hodně diskutované téma právě končícího týdne – vleky, sjezdovky, hory.

Právě sněhových radovánek se týká další zpřísnění vládních opatření. Vítám ustřihnutí křidélek všem, kdo rodinnou dovolenou skrývali za údajnou služební cestu, i těm, kdo jim to v zájmu zisku umožňovali, a přitom ještě drze čerpali dotace z covidových programů pod rouškou nemožnosti provozovat podnikání. Ale…

Pokud se lidé nemohou ubytovat na horách, měli by dostat alespoň možnost sportovního vyžití. Nechci si hrát na epidemiologa, jako dnes prakticky každý Čech, nicméně jsem přesvědčený, že na sjezdovkách samotných riziko nákazy hrozí ze všeho nejméně. A fronty na vlek či jízda na lanovce? Tam je – z logiky věci, k níž není potřeba žádného zásadního vzdělání, tím méně virologického – nebezpečí mnohem a mnohem menší než třeba v městské hromadné dopravě. Rozestupy ve frontách sice příliš nezajistíte, zato jsou lidé kryti helmami, šálami a bůhvíčím v zájmu tepelné izolace, no a pokud by se zabezpečila dostatečná vzdálenost mezi cestujícími v jízdě na sedačkové lanovce prostým neobsazením míst, nevidím v něčem takovém sebemenší problém.

Srovnejte si riziko právě s onou zmiňovanou městskou hromadnou dopravou. A nejlépe s tou pražskou. Už je dávno pryč doba, kterou jsme zažili loni v první vlně pandemie, kdy Praha byla bezmála městem duchů. Na to zapomeňte. Narvaná metra, tramvaje, autobusy, přeplněné zastávky. Drahý koronavire, máš volné pole působnosti…

A víte, co je zajímavé? Jak Piráti neustále kritizují Babišův kabinet, přitom však v Praze vládnou, s dalším koaličním slepencem, a nejsou schopni posílit MHD, aby se v jednom vagonu netísnilo mnohokrát více lidí, než by bývalo navštívilo zakázaná fitness, bazény či ony zmíněné lanovky. Nechť si nejdříve zametou před vlastním prahem. MUDr. Hřib, který by z pozice lékaře (ač jiné specializace) měl mít nejvíce rozumu, selhává.

Je tu problém u lidí, jež COVID připravil o práci? Hrozí nám velká nezaměstnanost? A s tím související sociální problémy? A najednou se nám otevírá možnost vše vyřešit, aniž bychom jen rozdávali z různých dotačních programů? A my ji nevyužijeme?

Promiňte, ale kdysi jsem do smaženice omylem přimíchal tzv. hřib hořčák. Nevím proč, ale nyní jsem si na to vzpomněl, jako kdyby to bylo včera…

Petr KOJZAR