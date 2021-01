Němcová je symbolem odvahy

Velmi poučné je zhlédnutí slavného filmového dramatu režiséra Otakara Vávry z roku 1962 Horoucí srdce. Ano, to je ten nepřekonatelný film ze zlatého fondu československé kinematografie o osudech Boženy Němcové v letech 1851-1856, v hlavní roli s vynikající Jiřinou Švorcovou a plejádou prvotřídních herců od Zdeňka Štěpánka po Radovana Lukavského, Vladimíra Ráže, Blanku Bohdanovou ad. Přítel mě upozornil, že film je volně dostupný na YouTube, doporučuji jej tedy každému, kdo ze zájmu o naši první spisovatelku sledoval čtyřdílný televizní seriál Božena a byl z něho, mírně řečeno, na rozpacích.

Ve filmu i seriálu jsem našla mnoho shodných momentů, u některých jako by se autorky televizní Boženy inspirovaly právě u Vávry. Například scéna pohřbu Karla Havlíčka Borovského, i Němcův výkřik »Smekněte!«. Na ploše 100 minut Vávra vykreslil intimní poměr s lékařem Dušanem Lamblem – ovšem jen v náznaku. Scénář obsahoval i násilnické chování Josefa Němce, ovšem také v náznacích. Spisovatelčina svobodomyslnost i její upřímný zájem na zlepšení sociálního postavení chudiny a utlačovaných jsou ve Vávrově filmu vyjádřeny mnoha jejími myšlenkami, například »kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova as za 200 let anebo ještě později, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší«.

Vávra vystihl vše podstatné, co Němcovou formovalo a po čem toužila, tedy i její hledání opravdové lásky, její přesvědčení, že lidé jsou si rovni, a že tedy i v partnerském svazku mají muž a žena stejná práva a povinnosti (ano, řadíme ji k průkopnicím ženského hnutí, chcete-li feminismu). V Horoucím srdci je všechno. I její neschopnost udržet krejcar či obliba obklopovat se studenty.

Velký filmový mág Vávra film natočil tak, že každý divák pochopí, jak Němcová žila. Nepotřeboval k tomu ani jednu postelovou scénu, ani otevřené domácí násilí, ani jedno sprosté slovo. Navíc film Horoucí srdce obsahuje i prvek česko-slovenské vzájemnosti, vždyť Němcová pobývala s manželem jako »paní komisarka« také na Slovensku. Toho však televizní seriál nebyl schopen, tak jako ČT není schopna zařadit Horoucí srdce do svého vysílání. To pořád ještě vadí velká česká herečka Jiřina Švorcová, která Boženu Němcovou zahrála velmi důstojně a oduševněle?

Osobně se mě dotkl hrubý odsudek tvůrkyň TV seriálu Božena, že prý komunisté, a tedy i Julius Fučík, Němcovou ukradli, a ony ji nyní vracejí. Fučíkova studie Božena Němcová bojující, vydaná statečným nakladatelem Otto Girgalem v roce 1940, posilovala národ v době nejtěžší. Fučík jako skvělý literární kritik věděl, jaké historické osobnosti zpracovat v protektorátním temnu. Němcová je symbolem ryzosti, odvahy a nezištné služby, ba oběti pro národ. Fučík ji neukradl, ale vložil do služeb národního protifašistického odboje. Sáhněme tedy i po Fučíkově Boženě.

Monika HOŘENÍ