Ilustrační FOTO - Pixabay

Dejte šanci květinám, ovoci i zelenině

A dělejte to tak jako naše zkušené maminky a babičky. S jarem se i »šetřilové« čas od času – tak říkajíc – pochlapí a přinesou domů kytici. Nebo jen malou kytičku. Manželce, partnerce, dceři nebo jen tak, pro radost všem.

Řeč bude sice převážně o ovoci a zelenině, ale zprvu jen o květinách. Například o tom, jak rostlinám prodloužit jejich krásu. Před umístěním květin do vázy seřízněte ostrým nožem nebo ostrými nůžkami stonky co nejdelším řezem a dejte je do vázy. Věnujte pozornost i váze, nejen jejímu tvaru a kráse, ale i čistotě. Ideální jsou vázy skleněné, které se dobře čistí. I voda je důležitá. Zkušené babičky ví, že nejlepší je vychladlá převařená voda, nebo voda několik hodin odstátá. Neměla by být studená, ale tak říkajíc vlahá. Nejzkušenější z babiček, ale i z maminek přidaly do vody pár kapek kyseliny citronové, aby voda zůstala čistá. Dnes to mají snazší. Za »kačku« či za dvě koupí sáček s výživou, která po rozpuštění ve vodě výrazně život řezaným květinám prodlouží.

S vodou ve váze šetřily. Stonky by měly být ve vodě ponořeny maximálně do deseticentimetrové výšky. A protože byly a jsou moudré, nevystavovaly a nevystavují květiny slunci, vyšší teplotě, ba ani průvanu.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Pokud budete řezané květiny přepravovat, nechte je hned po seříznutí nasát asi půl hodiny vodu, nejlépe v chladnější místnosti. Konce stonků pak zabalte do navlhčeného ubrousku, vložte je do igelitového sáčku a celou kytici zabalte do papíru. Ale to jistě dobře víte.

Do vázy nedávejte dohromady různě staré květiny, uvadající a čerstvé růže k sobě například rozhodně nepatří. Jinak lze kombinovat všechny druhy čerstvých květin. Dejte ale pozor na narcis. Ten vypouští agresivní látky, které neprospívají ostatním rostlinám. Nechte ho proto na pár hodin samostatně odstát ve vodě, poté ho můžete bez problémů přidat k ostatním. A protože skoro všechno věděly a ví, zbavovaly stonek listů, které by jinak zůstaly ve vodě, aby se v ní nerozkládaly. Dělejte to stejně.

A teď několik drobností, které vám snad budou k užitku. Tak například víte že květiny a ovoce se nemají v lásce? Jsou-li pospolu, podobně jako to vídáme na obrazech, brzy květiny odkvetou. Stačí jedno, dvě či tři jablka položená na stole jen tak, pro krásu, v blízkosti řezaných květin. To platí nejen o květinách řezaných, ale i tzv. hrnkových. I jejich květy opadají dříve, než bychom si přáli.

A víte, že zelenina se »hádá« s ovocem. Babičky dobře věděly, že nelze uskladňovat ovoce a zeleninu, jak nás napadne. Některé druhy se spolu špatně snášejí. Tak například brambory a zelenina by neměly být skladovány společně s ovocem. Jablka totiž snadno načichnou, navíc brambory v blízkosti ovoce brzy vyklíčí, protože jablka uvolňují ethylen, který zrychluje proces zrání.

Pojďme však ještě dál – babičky věděly a ví, že mrkev, pokud je uložena v blízkosti rajčat, hořkne, cibule pak poblíž rajčat ztrácí svůj typický říz. Nepříznivě působí rajčata i na kořen petržele, kapustu, okurky, což ostatně platí i jablcích, nejen o rajčatech.

Pokud si na chatách chalupách pěstujete vlastní cibuli, pak ji podobně, jako naše babičky, svazujte do »copů« a zavěste ji do chladné, tmavé místnosti, ne tedy tak, jak často vidíme – na sluníčko. Cibule teplem vysychá! Víte to?

Pokud pěstujete česnek (to však umí jen nemnozí z nás), tak víte jak na jeho uskladnění. Dobrý česnek v hyper a super obchodech nekoupíte, ale na některých trzích, které se pozvolna do měst vrací, ano. Při nakupování dejte přednost česneku, který má od paličky delší stonek. Pokud ho pak za stonek zavěsíte, vydrží vám mnohem déle a nescvrkne se. Ano, ano, babičky to věděly… Inu, jsou a byly moudré.

Odhalená tajemství… Naše babičky a maminky, především ty žijící na venkově, dobře věděly, jak zeleninu a ovoce ukládat a jak je zachránit. Optimálním místem k ukládání zeleniny a ovoce je chladný a vzdušný sklep s relativně vysokou vlhkostí vzduchu (70-80 %). Vyšší vlhkost vzduchu ve sklepě brání zelenině a ovoci ve ztrátě vody, takže plody nevadnou a nescvrkávají se. Příšeří je nutné především pro brambory. To platí obecně – i velmi kvalitní brambory vystavené několik dní dennímu světlu mění svůj »charakter« k horšímu. Proto je chraňte před světlem!

Ve sklepě, kde jsou uloženy brambory, zelenina a ovoce by teplota přes zimu neměla klesnout pod 4 °C a v jarních a letních měsících by neměla přesáhnout 12 °C.

A ještě pár rad tu pro vás máme. Tak například – nemusíte vyhazovat zavadlou mrkev i když ztratila svoji křehkost a špatně se čistí. Dejte ji na 30 až 40 minut do ledové vody, jistěže na chladné místo. Mrkev ožije a vrátí se jí jejím půvab. Podobně můžete vylepšit i měkká rajčata. Ponořte je na pár minut do ledové osolené vody, zpevní se.

Také květák bude svěží a déle čerstvý, když mu podobně jako naše babičky, seříznete »košťál« a položíte ho do misky se studenou vodou. A než ho začnete vařit, celý ho na 10 až 15 minut ponořte do octové či osolené vody. Všechny »breberky« v něm ukryté z něj vyplavou.

Ředkvičky jsou báječné, ale většina dětí je nechce jíst, protože je pálí. Stačí však omyté ředkvičky přepůlit, lehce osolit a nechat je v chladničce 30 až 60 minut odpočinout. Poté je osušte a podávejte. I jejich odpůrce potěší zajímavá chuť.

Ano, babičky to věděly a určitě ví. Jen to před vámi dosud tajily…

(jan)