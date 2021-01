Ilustrační FOTO - Pixabay

Polní nemocnice v Letňanech bude zrušena

Polní nemocnice v pražských Letňanech postavená kvůli koronavirové epidemii bude zrušena. Na pravidelné bilanční tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Náměstek ministra Vladimír Černý uvedl, že zrušení nemocnice v Letňanech navrhl proto, neboť její udržování považuje při nedostatku zdravotnického personálu za neúčelné. Nemocnice nebyla od konce října, kdy ji armáda postavila, aktivována. Stát dosud jen za pronájem ploch zaplatil zhruba 51 milionů korun.

Pokud by se zlepšila situace s personálem, jeví se podle Černého mnohem účelnější posílit kapacity normálních nemocnic než aktivovat zařízení v Letňanech.

Záložní nemocnici v Letňanech armáda postavila kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Sídlí v halách letňanského výstaviště. Postarat se může o 500 pacientů.

Druhá polní nemocnice na brněnském výstavišti bude nadále fungovat jako velkokapacitní očkovací centrum, řekla Veronika Plachá, mluvčí Fakultní nemocnice Brno, která má prostor na starosti. Letňany naopak jako očkovací místo nejsou dle Blatného vhodné.

Očkováno 39 procent zdravotníků

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek uvedl, že alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru dostalo 39 procent zdravotníků. V nemocnicích podíl činí téměř 60 procent, doplnil Blatný. Zdravotničtí a sociální pracovníci tvoří zhruba 63 procent všech dosud očkovaných lidí. Očkováno bylo též 71 878 lidí starších 80 let. Registraci k očkování provedlo přes 200 tisíc lidí této věkové kategorie, tedy téměř polovina. Skoro 80 tisíc z nich má rezervovaný termín. Proočkováno je zhruba 2,5 procenta populace.

Celkem bylo zatím podáno zhruba 251 tisíc dávek vakcín. Potřebnou druhou dávku zatím dostalo přes 28 tisíc lidí. Některé kraje nicméně musely v posledních dnech kvůli nedostatku vakcín očkování přerušit.

Česká republika podle Blatného bude mít v průběhu února dostatek vakcín na podání druhé dávky, povede to ale ke zpomalení dávek prvních. Zároveň podle ministra bude nutná redistribuce mezi kraji. »Tato potřeba bude největší v druhém únorovém týdnu,« řekl Blatný. Jinak ale Blatný zásadní zpoždění nevidí. Průměr naočkovaných je podle něj podobný jako v jiných zemích EU a i systém je podle něj nastaven správně. S tím ale zcela nesouhlasí stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. Podle ní by měl ministr přiznat, že rozjezd vakcinace je pomalý. A nelíbí se jí ani zmíněný systém, ráda by viděla větší zapojení praktických lékařů. »Bohužel, i některé kraje, například Moravskoslezský nebo Ústecký, kvůli komplikovanější distribuci ruší pilotní projekty očkování praktickými lékaři a preferují velká očkovací centra. V nich by ale měli právě přednostně pomáhat praktičtí lékaři pro děti a dorost a ambulantní specialisté, kteří ve svých ordinacích proti koronaviru neočkují,« povšimla si Marková, podle níž nedává logiku zapřahat praktiky v centrech, která budou daleko od domova očkovaných, místo toho, aby stejnou činnost vykonávali v prostředí, na něž jsou pacienti zvyklí.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

Vir je silnější, opatření už nestačí

Dušek též prohlásil, že epidemie nemoci COVID-19 v ČR stagnuje. Pokud však převáží tzv. britská mutace, která se v zemi již šíří, nákaza může rychle růst. Důvodem zastavení poklesu epidemie je podle Blatného zřejmě kombinace toho, že se vir rychleji šíří a že nynější opatření už nestačí.

Britská mutace koronaviru již byla potvrzena minimálně v sedmi krajích. Blatný apeloval na všechny, aby spolupracovali při trasování kontaktů. Už nyní prý hygienici případy, u kterých je podezření na britskou mutaci, trasují přednostně. Hlavní hygienička Jarmila Rážová doplnila, že ČR podle ní zvládá trasování velice dobře. Problém však je s malým počtem nahlášených a vytrasovaných kontaktů na jednoho nakaženého. Průměr za posledních 30 dní podle Rážové činil 0,79 nahlášeného rizikového kontaktu. Je podle ní zjevné, lidé řadu svých kontaktů zatajují.

(ste)