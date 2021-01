Ilustrační FOTO - Pixabay

Některé notářské zápisy v elektronické podobě

Notářské zápisy by se mohly nově sepisovat v elektronické podobě. Týkalo by se to zejména právních aktů firem. Výhradně v listinné podobě by byly zatím zachovány dědické a rodinné záležitosti. Počítá s tím poslanecká novela notářského řádu, kterou v prvním kole podpořila Sněmovna.

Novela navazuje na zákon o právu na digitální služby, díky kterému mají lidé získat právo řešit úřední věci výhradně elektronicky. Elektronické zápisy by podle předlohy zlepšily podnikatelské prostředí, zejména v případě rozhodnutí orgánů společností a zápisů do veřejných rejstříků.

»Bude tak například možné zakládat společnost s ručením omezeným on-line bez fyzické přítomnosti osoby u notáře, a to při zachování ověření totožnosti, zjištění vůle zakladatele i zákonnosti názvu společnosti,« uvedli autoři z řad poslanců ANO, ODS, ČSSD a TOP 09 v důvodové zprávě.

Právě k možnosti ověřování totožnosti klienta na dálku směřovala hlavní připomínka vládních legislativců v návrhu pro stanovisko kabinetu. Upozornili na její rozpor se zákonem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a doporučili vyžadovat při takové identifikaci »vysokou úroveň záruky«, která nabízí vyšší míru spolehlivosti i kontroly.

Důvod úpravy není jasný

Notáři by využívali podle předlohy videokonference, totožnost by se ověřovala například občanským průkazem s elektronickým čipem. Díky předloze by notáři také dostali výslovné právo provádět zápisy do evidencí skutečných majitelů a svěřenských fondů. Notářská komora by mohla vyhotovovat ověřovací doložku k oficiálním listinám a dokumentům pro jejich použití v zahraničí.

Stanislav Grospič (KSČM).

Zpravodaj tisku, místopředseda ústavně-právního výboru Stanislav Grospič (KSČM) zapochyboval o smysluplnosti návrhu. »U předloženého návrhu není zřejmé, proč musí k takové úpravě dojít. Důvodová zpráva to nijak blíže nerozvádí, nijak nevysvětluje, v čem je dosavadní praxe nedostačující a jaké důvody vlastně vedou k takové změně,« uvedl. Stejně tak není podle něj zřejmé, jaké důvody vedou k navýšení jedné z položek správního poplatku ze 100 korun na 300 korun. »Ani tuto skutečnost důvodová zpráva nevysvětluje v dostatečné míře. Návrh také trpí značnými legislativně-technickými nedostatky,« dodal.

Před dalším schvalováním novelu projedná sněmovní ústavně-právní výbor, dostal na to měsíc.

(jad)