Povolení uděleno, vakcíny však málo

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila podmínečnou registraci vakcíny firmy AstraZeneca na trhu Evropské unie. Očkovat by se jí měli lidé starší 18 let, oznámila agentura odpoledne na svém webu.

Aby mohly unijní země začít po vakcínách firem Pfizer/BioNTech a Moderna používat i třetí očkovací látku, musí doporučení schválit Evropská komise. V minulých případech rozhodla se souhlasem členských států během několika hodin.

EU se ovšem v současnosti s firmou dohaduje, jaké množství dávek dodá členským zemím v prvním čtvrtletí. Zatímco Unie trvá na původně dojednaných 80 milionech dávek, AstraZeneca hodlá s odkazem na výrobní potíže poskytnout necelou polovinu.

Začerněná smlouva

EK po dohodě s firmou AstraZeneca zveřejnila smlouvu na nákup vakcín proti COVID-19. Většinu klíčových pasáží kontraktu stanovujících termíny dodávek či ceny však společnost začernila. Brusel nadále požaduje, aby firma dodala v první fázi původně slíbené množství, britsko-švédský výrobce však tvrdí, že jej k tomu smlouva přímo nezavazuje.

Exekutiva Evropské unie smlouvu podepsala loni v srpnu v rámci série kontraktů na společné nákupy vakcín. Členským státům zajistila 300 milionů dávek s možností dokoupit dalších 100 milionů. AstraZeneca měla původně doručit na 80 milionů dávek v prvním čtvrtletí letošního roku, minulý týden však oznámila, že to bude méně než polovina.

Z veřejně přístupných částí smlouvy není patrné, v jakém časovém období mělo být kolik vakcín doručeno. Čtyřicetistránkový dokument stanovuje, že výrobce musí vyvinout »maximální rozumné úsilí«, aby poskytl kapacitu svých závodů k produkci vakcín nasmlouvaných EU. Právě kolem této formulace se podle nejmenovaného unijního činitele mohou točit případné soudní spory, pokud by se nepovedlo současné neshody urovnat jinak.

Doplatek prý nebude

Komise se ve smlouvě zavázala uhradit předem 336 milionů eur (8,8 miliardy korun), kterými měla firma financovat vývoj a přípravu výroby vakcíny. Dvě třetiny této částky musela unijní exekutiva zaplatit do pěti dnů od podpisu smlouvy, zbytek později. Podle zdrojů z komise zatím tato částka doplacena nebyla a EK ji v případě nedodržení smlouvy ze strany firmy neuhradí. Spory panují také kolem toho, zda by měla firma nahradit omezení výroby v jednom z podniků na území EU, kterým částečně zdůvodňuje nižší dodávky, vakcínou ze svých britských továren. Kvůli tomu roste měsíc po dokonání britského odchodu z Unie napětí mezi Bruselem a Londýnem. Zatímco komise požaduje větší množství vakcíny z britských podniků, firma to odmítá a britská vláda nechce slyšet o omezování dodávek pro svou zemi. Podle evropských médií Britové vakcínu Bruselu »prostě ukradli«.

