Rozhovor s předsedkyní OV KSČM Šumperk Jolanou Rippelovou

Situaci prožívám s chladnou hlavou

Byla jste oceněna v loňském ročníku Ženy roku, protože se velmi angažujete pro ostatní občany, pro své město. Co pro vás znamená takovéto ocenění?

Ocenění Žena roku 2020 jsem vůbec nečekala. Samozřejmě mě to velice potěšilo a ve své práci hodlám pokračovat.

Jak dlouho jste předsedkyní OV KSČM Šumperk?

Předsedkyní OV KSČM Šumperk jsem od února 2020. Předtím jsem byla tajemnicí OV KSČM Šumperk.

Jak vypadá členská základna vaší okresní organizace? A jak pracujete s mladými lidmi či mladými členy komunistické strany?

Naše členská základna se odlišuje od ostatních svou aktivitou, přijímáním nových členů a členek, vytvářením pomoci a spoluprací s mladými členy i sympatizanty naší strany. V naší členské základně máme předsedkyni krajské komise mládeže Kateřinu Rippelovou, která pořádá akce s mladými členy i sympatizanty. Například vodolodní soutěže – sjíždění řeky Moravy – soutěž ve sjíždění řeky na kánoích ve čtyřdružstvu na čas apod., soutěž v házení šipek, prodej kytiček na Český den proti rakovině, zabývají se také čištěním lesů od odpadků, sázením stromků, šitím či rozdáváním roušek a jiné. Bohužel v loňském roce kvůli pandemii Covidu se těchto akcí moc konat nemohlo, tedy kromě šití roušek. Toho jsme si užili až až.

Jak vypadá vaše práce? Popište třeba jeden z vašich typických dnů.

Můj typický den je takovýto: ráno přijdu do kanceláře, první, co je, že otevřu emaily a začnu je vyřizovat. Mezi tím telefonuji a řeším potřebné věci svých členů k slušnému a zodpovědnému provozu stranické práce celého okresu Šumperk. Někdy nestihnu pro samou práci a vyřizování důležitých věcí ani oběd. Ani se nenadám a jsou čtyři hodiny odpoledne. Uvědomím si, že už bych měla být jinde, na jednání nebo doma u svých dětí Kačky a Jindříška.

Čím konkrétně se zabýváte na okresním výboru ve vztahu k veřejnosti?

Na okrese ve vztahu k veřejnosti se zabývám tím, co zajímá nebo trápí naše sympatizanty. Občas jsou to záležitosti, které se týkají obrácení se na naše zastupitele, aby pomohli, poradili, jindy jsou to dotazy k nouzovému stavu, poté ke státnímu rozpočtu. Také se nás občané ptají, proč komunisté podporují to, a proč zase toto. Je to celkem boj.

Jak to myslíte – boj?

Někdy je boj vysvětlit naší veřejností, co kdo řekl v televizi či v rádiu a jak to myslel. Veřejnost je neustále bombardována negativními zprávami. Myslím si, že by měl někdo taky říct veřejnosti i něco pozitivního. Všem vždy říkám, když se v jakékoliv věci či situaci řekne písmeno A, mělo by se také říci písmeno B a co se za tím skrývá.

V první vlně koronaviru jste se na okresním výboru Šumperk vyznamenali, protože jste v týmu mladých i starších šili a distribuovali látkové roušky. Jak na tyto hektické dny vzpomínáte?

Na tyto hektické stavy vzpomínám jen v dobrém, dělali jsme práci pro lidi, a to bez rozdílu. Ušili jsme a rozdali 4500 kusů.

Kde všude jste roušky předávali a nevadilo obdarovaným občanům či organizacím, že spolupracují s komunisty?

Když jsem se zeptala občanů, kterým jsme nabídli roušky, zdali jim vadí, že to vyrábějí komunisté a jejich sympatizanti, odpověď pokaždé byla: »Nám je to jedno. Konečně na nás někdo taky myslí. A konečně to někomu není jedno.«

Naše roušky jsme darovali opravdu všem potřebným lidem, například prodavačkám v obchodech, na benzinkách, v autoservisech, nevidomým, postiženým, do pečovatelských domů, do nemocnic a dalším, kteří požádali.

Jak prožíváte na OV, ale i vy osobně, současnou vlnu koronaviru?

Druhou vlnu COVID-19 prožíváme asi tak, že zaznamenáváme u lidí dosti velkou paniku. Jsou také lidé, kteří už mají všeho plné zuby a říkají, ať už panika i COVID-19 skončí. Z mého pohledu je situace špatně nastavená, ale naštěstí to prožívám s chladnou hlavou. Akce ve smyslu jednání, shromáždění, schůzí apod. se pochopitelně nyní nekonají.

Politická práce není všechno. Čím se zabýváte ve svém soukromí, co vás těší a baví?

V mém soukromí se nyní těším jen na dvě záležitosti - a to, že budu dvakrát spokojenou babičkou. Od syna Jindry budu babičkou v únoru 2021 a od dcery Kačky budu babičkou v dubnu 2021.

Šumperk leží v severní části Olomouckého kraje a prakticky je to kousek od hranic s Polskem. Jakými problémy tam žijete, jak se obecně žije šumperským občanům? Zajímají mě také pracovní příležitosti.

V Šumperku je problém s prací a malou podporou mladých lidí. Pracovní příležitost tu sice je, ale bohužel za malé peníze. Nájmy máme skoro stejně vysoké jako například v Jihomoravském kraji, ale výplaty jsou minimálně o 1-3 tisíce korun menší. Je potřeba nově nastavit pomoc mladým i ostatním, aby se jim tu dobře žilo, jinak budou bohužel odcházet za penězi jinam. Mám na mysli podporu jak od města, tak i od státu. Ať se to týká bytů, brigád či práce dobře ohodnocené a kvalitně zaplacené.

Monika HOŘENÍ

FOTO – archiv J. RIPPELOVÉ