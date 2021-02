Rozhovor Haló novin s MUDr. Jiřím Maštálkou nejen o očkování

Neztrácejme trpělivost, ohleduplnost a zdravý rozum

Máme za sebou týden, v němž jste se účastnil očkování přímo v terénu. Jaké jsou vaše první dojmy?_

Tak za prvé bych chtěl ocenit vysokou disciplinovanost pacientů, tedy těch, kteří na očkování přišli. Náš očkovací tým v terénu zatím nenarazil na nějaké zjevné překážky - tedy organizační. Je to určitě dáno i tím, že jsme s vedením OČM (Očkovacího místa – oficiální termín – pozn. aut.) absolvovali důkladnou přípravu, a to všichni z naší nemocnice, protože každý den vyjíždí různá sestava lékařů a sester.

Situaci nám ztěžuje distribuce vakcín, neboť až odpoledne před dalším očkováním se dovíme přesný počet flakonů, a tudíž možný počet očkovaných. Je to dáno několika limity. Především jde o transport látky firmy Pfizer, která sice jako jediná (!) dopravuje látku na krajská distribuční střediska vlastní specializovanou přepravou, ale podmínky skladování ve výrazně podchlazeném stavu nedovolují širší použití například u praktických lékařů. To je výrazný handicap této vakcíny.

Hovořil jste o více limitech. Které jsou další?

Druhým limitem je nejistota, kolik vlastně vakcíny bude. Výrobce evidentně nedodržuje slovo, a tak z výhody, kterou poskytoval hromadný nákup, a tedy snad i nižší cena, zůstala fakticky jen zátěž. Není divu, že mnohé země, a to i členské země Evropské unie (Maďarsko), ale i Turecko a další uzavřely kontrakty s Ruskem o dodávkách Sputniku V. Proti této vakcíně se v Česku vede v podstatě otevřená válka opředená mýty i v hlavách některých ministrů, např. ministra zahraničí České republiky. Ale o tom později. Je tu totiž ještě jeden a, řekl bych, ten největší problém…

Největší?

Ano, největší. Je jím nepředstavitelně složitá administrativa. Neumíte si představit, kolik papírů očkování spotřebuje. Ještě že je kůrovec a dřeva na papír dost.

Ale jde i o mohutný systém ukládání dat do počítačové sítě. Podle mého odhadu zabírá cca 30 % celkového času samotného očkování. A nedej bůh, aby vznikl »zásek« v programu! Mladí lidé v tzv. poradenských callcentrech jsou milí lidé, profíci, ale v daném případě by jednodušší program mnohé, řekněme, zpříjemnil. Ověřoval jsem si u mých známých postupy v zemích Evropské unie, a musím konstatovat, že v podstatě je to evropsky stejné.

Co mě jako občana však zneklidňuje, je fakt, kdo tato data sdílí, komu je dáváme dál… Že by byly odesílány »velkému bratrovi« za oceánem? Pak ale nebylo třeba přijímat Směrnici o ochraně osobníc údajů EU. Nikdo mě nepřesvědčí o tom, že k vyhodnocení účinnosti očkování, vedlejších účinků látky, je potřebné takové množství dat. Ptám se proto ještě jednou, proč tolik a komu slouží? Můj dotaz by měl zřejmě směřovat na paní komisařku Jourovou, ale ta je daleko…

Mimochodem, pro registraci vakcinace Sputnik V je systém jednodušší, a to přes státní portál »GOSULUGI«, a ten vás podle místa bydliště, kapacit, vede dál a jednoduše. Evropský sen o tzv. e-governmentu, který tak prosazovala právě paní Jourová už před pěti lety, a nějakou tu dobu předtím také Evropská unie, se asi studem rdí.

V čem vidíte slabá místa z předchozích měsíců?

Vrátím se ke svému rozhovoru, který byl zveřejněn 21. ledna přímo v Haló novinách. Předpokládám, že někoho z odpovědných činitelů konečně napadlo vyžadovat informace od bezpečnostních služeb a chce se mi, jako daňovému poplatníkovi, věřit, že monitoring je v tomto případě přesnější a efektivnější než »špionománie made in BIS«.

Vítám to, že pan premiér absolvoval příkladně očkování. Doufám jen, že se stačil seznámit i s byrokracií, která je s tím spojena. Jako šéf firmy by jistě »chodil vzteky po stropě«, kdyby to musel vyplňovat.

Záměrně nepíši ani slůvka kritiky o ministrovi zdravotnictví. Upřímně. Jeho klidné, ale i vtipné reakce na některé dotazy poslanců či tzv. investigativních novinářů uklidňují i mě a jsou mně sympatické. Vím, že nejedná bez chyb, ale byl postaven do situace, kdy na výběr je špatné a ještě horší řešení. A je jen správné, že se nedá ani Václavem Moravcem vyprovokovat k odpovědím, které jdou mimo obor a COVID epidemii. Pan redaktor na takové diskutéry ještě nepřivykl.

Proč právě Václavem Moravcem?

Vysvětlím: Mám na mysli nedávné Otázky Václava Moravce věnované koronaviru. V této souvislosti se musím obrátit na čtenáře Haló novin, jsou-li také diváky: Milý diváku, který pořady Václava Moravce sleduješ, všiml sis, jak právě v pořadu o COVID-19 pan Moravec ‚taktně‘ obešel ty chlapce a děvčata, co »předbíhali ve frontě« na vakcínu? Inu, když ono je to žinantní..

Ale ve zmíněných Otázkách zazněly i jiné perly: Např. dr. Kubek, takto prezident ČLK, téměř vykřikl: »Se mnou takto nemluvte, já nejsem hlupák, takhle si mluvte ve Sněmovně…«

A ještě jeden moment z oné besedy: Z pestré debaty bych připomněl jednu myšlenku, kterou stydlivě, ale přece jen řekl MUDr. Balík z Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Parafrázuji: Měli bychom se zamyslet nad tím, jak budeme stratifikovat očkování dalších skupin obyvatel. Zcela správně připomněl nesmírné finanční (a morální) ztráty, které už teď neseme za to, že děti nechodí do škol… Vrátí se nám to jako bumerang.

Ale vraťme se k vašim konkrétním zkušenostem a poznatkům. Otázky Václava Moravce nesleduji, už dávno jsem přesvědčen, že jsou jednosměrně zaměřené a namísto osvětlení problému ho jen zpolitizují a komplikují. Jak hodnotíte současnou koronavirovou situaci?

Situace je vážná, ale ani neklidné - až trošku hysterické vystupování prezidenta České lékařské komory, ani senzacechtivé informování médií, a to bez rozdílu, ji nepomohou vyřešit. Je třeba mít jen trpělivost a chladnou hlavu. To pro teď. A za čas bude třeba důrazně řešit i osobní odpovědnost jednotlivých aktérů. A není jich málo. Počínaje bývalým ministrem zdravotnictví Vojtěchem, politiků, kteří neměli odpovědnost a jen prosazovali okleštění opatření… Ne, zatím nebudu jmenovat.

Uvedu ještě jeden příklad ze zmíněných Otázek Václava Moravce. V následující části vystupovali ministr Petříček a senátor Fischer. U obou bych předpokládal, že vědí, že jediná nemoc, u které se prokazuje očkování, a to tak, že se vyžaduje mezinárodně potvrzení, je »žlutá zimnice«. Ostatní prý bude záviset na dohodě států. Tolik debata o Europrůkazu. A následovala nekorektní kritika Maďarska za koupi Sputniku V. A při tom tady selhala a propásla jedinečnou možnost Evropská komise.

Ale nechme stranou Evropskou komisi. Je právem a povinností státu postarat se o své občany včetně zajištění vakcín? Odpověď zní: Je. Právo na zdraví je totiž také lidské právo - to oba řečníci silně skloňovali, a nejen oni, ale zároveň ruskou vakcínu unisono zamítli.

A když už hovoříme o onom pořadu… Pan senátor předvedl vskutku obdivuhodný veletoč demagogie. Jak jsem pochopil, Rusko (tj. stát který není s to zajistit jeho práva, viz případ pana Navalného) nemůže garantovat »obchodní práva« při stavbě Temelína. Logika hodná bývalého diplomata a senátora ČR. Takže, oč tu běží? »Rozhoupat Rusko« před parlamentními volbami, jak říká jiný opozičník, přejít krvavé období a pak nastolit »demokracii«. Ergo kladívko, pan senátor pro dostavbu Temelína potřebuje převrat v Rusku?

Říká se tomu chucpe. A tak ještě jedna připomínka, která se týká koronaviru. Nemáme mnoho zpráv z Ukrajiny. Asi nás, i tak frustrované, nechtějí strašit informací, že Kyjev tvrdě prosazuje jazykový zákon, a že velmi radikální bojůvky (neznámo kým placené… no, raději použijme slova »neznámo«) vynucují metodami mafie 30. let v USA jeho tzv. dodržování.

Aby nebyla mýlka, to se netýká jen škol a konkrétně jazyka ruského, ale např. i posezení v restauracích a jazyka maďarského. To vše my, Česká republika, stojíce vzorně za praporem Bruselu přinejmenším přehlížíme, a mnohdy podporujeme. Mimochodem totéž se týká našich »skvělých!« aktivit v Bělorusku. Co přehlížíme zcela zřetelně, je, že režim na Ukrajině kvůli »vynikající« kondici zrušil povinné očkování u dětí. To je, co? Genocida vlastního národa!

A co podle vás kromě další nervozity z COVID-19 ještě svět čeká?

Západ dál bude dopředu tlačit příběh pana Navalného (mimochodem Mezinárodní organizace pro kontrolu chemických zbraní nepotvrdila ze vzorků z německé nemocnice Charité přítomnost látek, které by mohly způsobit otravu bojovou látkou typu novičok. Zato poškození slinivky alkoholem ano…). Snad to vysvětlí i těm mladým, kteří v radikalismu, jenž je mládí vlastní, anebo z pouhé frustrace z této »samotky« se snaží křičet a provokovat na náměstích ruských měst…

Určitě se však Evropská unie nezastane »žlutých vest« v Paříži… A snad (ale to bych byl velký naivka) to upozorní i ty »politické pedofily«, kteří tyto mladé, začasto nezletilé z ruských a běloruských ulic na tyto nepovolené akce zvali a provokovali. Bubliny splasknou samy – tak jako bublina paní Cichanouské v Bělorusku. Dostane jen Sacharovovu cenu a pak? »Zaparkovat«.

A proto: Neztrácejme trpělivost, ohleduplnost a zdravý rozum.

Jaroslav KOJZAR