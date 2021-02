Žádosti o řidičský průkaz bude nově možné podat i elektronicky

Motoristé by v budoucnu měli mít možnost žádat o nový řidičský průkaz plně elektronickou cestou. Zajistit to mají úpravy centrálního registru řidičů za přibližně 6,5 milionu korun. Systém by měl být napojen na Portál občana, nutná tak bude datová schránka nebo elektronický občanský průkaz. Uvádí to materiál o záměru ministerstva dopravy, který v pondělí dostane vláda.

Dosud řidiči kvůli konce platnosti svého řidičského dokladu musí osobně na úřad. V budoucnu by mělo být možná podat žádost i na Portálu občana, na kterém je možné elektronicky vyřídit některé úřední záležitosti. Žádost bude možné takto podávat pouze při vypršení platnosti řidičského průkazu. Při změně osobních údajů budou muset motoristé stále na úřad osobně. Na úřad bude nutné zajít také při vyzvednutí už zpracovaného nového dokladu.

Projekt navazuje na předchozí kroky v registru, které například umožnily použití digitalizovaných fotografií a rozvolnění místní příslušnosti při podávání žádostí o řidičský průkaz. Termín, kdy bude dokončen, ovšem ministerský materiál neobsahuje.

V letošním roce propadne řidičský průkaz celkem 341.000 motoristů. Proti loňsku je to až dvakrát méně. Důvodem vyššího počtu v minulých letech byly povinné výměny některých starších dokladů. Vedle toho navíc řidiči, kterým průkaz propadl v období loňské krize, mohou využít mimořádného prodloužení platnosti, a to zatím do konce března 2021.

(čtk)