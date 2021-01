Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Vláda si dává vlastní gól, neplní sliby

V poslaneckém klubu KSČM je velmi silná tendence nepodpořit prodloužení nouzového stavu, uvedl v Partii CNN Prima News předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Zatím platí nouzový stav do 14. února, představitelé vládní koalice už ohlásili, že požádají o jeho další prodloužení. Pokud jde o dohodu s vládou, jsou v ní podle Kováčika mechanismy, jak v toleranci kabinetu pokračovat i nadále. Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip v sobotu uvedl, že komunisté mohou jednat o vypovězení toleranční dohody. »Bude to výsledek jednání v poslaneckém klubu. Ale je tady velmi silná tendence, že bychom nepodpořili prodloužení nouzového stavu. KSČM je více přesvědčena dále ho nepodporovat nežli ano. Toleranční dohoda je něco jiného,« řekl Kováčik.

Vláda měla podle Kováčika otevřít skiareály a umožnit prezenční výuku pro první stupeň základních škol, malotřídky, žáky devátých tříd a maturanty. »Každé opatření je dobré, pokud je účinné a respektované. My jsme požadovali, aby došlo k legalizaci toho, co se na těch horách stejně děje. Lidé tam jezdí a jsou tam, navzdory tomu všemu, co se říká. A provozovatelé byli a jsou připraveni, aby zabezpečili dodržování zpřísněných předpisů. V případě škol byla jedinečná šance, protože šestina žáků bude na jarních prázdninách. Ten náběh by byl pozvolný,« doplnil Kováčik.

Filip na webu KSČM uvedl, že vláda selhává, neplní sliby. »Myslím, že i za této epidemiologické situace je možné, aby byly pro skiareály i pro školy na prvním stupni předepsány hygienické podmínky tak, jak platí třeba pro supermarkety a obchody. Podle mě to byl reálný požadavek, který mohl významným způsobem uvolnit část lidí zpátky do zaměstnání, vrátit děti do škol a umožnit všem sportování za podmínek, které by nezhoršovaly stav epidemie,« sdělil Filip.

Také místopředseda KSČM Stanislav Grospič uvedl, že vedení strany se bude příští týden zabývat tím, za jakých podmínek může tolerovat současnou vládu. Podle něj není jednání vlády ani premiéra Andreje Babiše (ANO) férové a komunisté si ho nenechají líbit. Grospič v pátek v České televizi vyjádřil rozčarování nad přístupem vlády k podmínkám, jejichž splnění komunisté požadovali výměnou za podporu státního rozpočtu a prodloužení nouzového stavu.

Jednání vlády ani premiéra není podle Grospiče férové. »Buď Andrej Babiš napraví to, co napáchal, nebo už nebudeme nadále tolerovat jeho excesy, které nejsou ve prospěch občanů ČR,« uvedl Grospič. V reakcích členů strany podle Grospiče převažuje názor, že by si jednání vlády neměla KSČM nechat líbit. »To je i můj názor, a myslím si, že i v těchto intencích bude postupovat kolegium strany i výkonný výbor strany,« řekl.

Kromě neotevření skiareálů a části škol se mu nelíbí situace kolem rozpočtu ministerstva obrany. KSČM chtěla výměnou za pomoc při schválení státního rozpočtu na letošní rok, aby ho vláda snížila. Kabinet tak učinil, polovinu z odebraných deseti miliard ale ministři tento týden obraně vrátili a dalších pět miliard hodlají ještě vrátit.

»My jsme těch deset miliard navrhli stáhnout z armádního rozpočtu ve prospěch těch, kteří bojují s pandemií, včetně těch z armády. Víme, že je nasazeno přes 600 vojáků a že některé prostředky z těch deseti miliard se dají stáhnout zpátky na provozní náklady. Armáda pomáhá a já jsem taky vojákům vděčný, protože bez nich by řada věcí nefungovala, ale myslím, že na podíl vojáků by stačily dvě miliardy a ty zbývající by mohly jít jinam,« doplnil Kováčik. »Teď není čas na to, aby se nakupovaly zbraně, různé transportéry a vrtulníky, teď skutečně je čas na to, aby ta armáda, která obvykle nestačila z rozpočtu spotřebovat vše, co měla, aby se finančně podílela na boji s covidem,« dodal.

Potřeby jsou teď podle něj ve zdravotnictví, ve školství a také na kompenzaci firem občanů, co na COVIDU-19 nejvíce tratí. »S kompenzacemi se ohání kde kdo, ale kde na to vezmou peníze? Tak tady jsou!« uzavřel Kováčik.

KSČM umožnila vznik současné vlády výměnou za splnění sedmi podmínek, z nichž téměř všechny byly podle Grospiče splněny. Jako příklad uvedl navýšení důchodů či zvýšení příspěvku obcím na výstavbu bytů. »Kdyby nebylo tlaku komunistické strany a těchto požadavků, tak by nikdy Babišova pravicová vláda tyto sociální věci nerealizovala,« řekl Grospič ČT. Jedinou ze sedmi podmínek, která nebyla splněna, je pětitýdenní zákonná dovolená pro zaměstnance, o požadavku na ústavní ochranu vod se podle Grospiče nyní jedná.

(cik)