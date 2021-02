Brazilský prezident Jair Bolsonaro. FOTO - Wikimedia commons

Požadavky na odvolání Bolsonara se množí

Do brazilského parlamentu dorazil další návrh požadující zahájení procesu odvolání krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara kvůli jeho lehkovážnému přístupu k pandemii COVID-19, celkem jich už parlament dostal na šest desítek.

Podle deníku El País sílí i demonstrace proti Bolsonarovi a do ulic vychází už i řada jeho někdejších příznivců. Zatím ale podle místních médií není velmi pravděpodobné, že by brazilský parlament o sesazení hlavy státu začal jednat. »Ovšem bylo by chybou se domnívat, že podpora skupiny ´centrao´ je dostatečnou ochranou před veřejným míněním,« napsal komentář deníku Folha de S.Paulo s odkazem na skupinu politických stran, které podle něj nemají jasně definovaný program a podporují vládu za benefity pro sebe.

Sílící kritiku hlavy státu v posledních týdnech vyvolává podle deníku El País kolaps nemocnic ve městě Manausu, pomalý rozjezd očkování proti COVID-19 i ukončení vyplácení přímých kompenzací za protikoronavirová opatření.

Brazílie dosud zaznamenala na 8,93 milionu nákaz, z toho téměř 62 000 za jeden z posledních dnů, a skoro 220 000 úmrtí s COVID-19. Od poloviny prosince zažívá tato země s 210 miliony obyvatel druhou vlnu epidemie. Nejhorší je situace ve státě Amazonas, v jehož metropoli Manaus kolabuje několik týdnů zdravotnictví. Nemocnice nemají dost kyslíkových bomb a denně tam umírá přes sto pacientů s COVID-19. Kvůli situaci v Manausu začala prokuratura vyšetřovat ministra zdravotnictví Eduarda Pazuella, jehož viní z pozdní reakce na nárůst případů v Manausu.

Nenosil roušku, ohrozil vakcínu

Nejnověji podala stížnost do parlamentu na Bolsonara skupina dvaceti sdružení a náboženských hnutí, které prezidenta viní z toho, že jeho vláda nepřijala žádná opatření v této pandemii. Opatření přijímají jednotlivé státy brazilské federace a řada guvernérů se kvůli nim dostala vloni do sporu s Bolsonarem, který omezení pohybu a uzavírky odmítal s tím, že poškodí ekonomiku a připraví řadu lidí o živobytí.

Nejnovější stížnost Bolsonarovi vyčítá také to, že jednal proti doporučením mezinárodních zdravotnických autorit, podporoval vědecky neověřené léky a nenosil roušku, a to ani na velkých veřejných shromážděních svých příznivců. Prezident také zpochybnil účinnost vakcín proti COVID-19 a kritizoval i čínskou vakcínu, čímž přispěl ke zpoždění jejích dodávek.

Proces odvolání z funkce i v Brazílii začíná v dolní komoře parlamentu, jejíž předseda Rodrigo Maia jednání o zahájení procesu nechystá. V tomto týdnu navíc končí ve funkci šéfové obou komor parlamentu. Ani kandidáti, kteří je mohou vystřídat, podle deníku El País zatím nevidí proces reálně.

V Brazílii od obnovení demokracie v roce 1985 čelilo impeachmentu několik prezidentů - Fernando Collor de Mello během něj rezignoval a Dilmu Rousseffovou v roce 2016 parlament sesadil. I jejímu nástupci a Bolsonarovu předchůdci Michelu Temerovi hrozil impeachment, zahájen ale nakonec nebyl.

(čtk)