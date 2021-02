Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Názor není zasahování

Premiér Andrej Babiš (ANO) strká hlavu do písku a problémy řeší až tehdy, když se týkají jeho. Poslanec Jiří Valenta (KSČM) to uvedl poté, co obdržel odpověď předsedy vlády na svou písemnou interpelaci. V ní se ptal premiéra na jeho názor ohledně současné situace v České televizi.

Valenta je přesvědčen, že Babiš zcela jistě registruje nespokojenost velké části koncesionářů s aktuálním stavem ve veřejnoprávní ČT. »Pana premiéra jsem interpeloval v souvislosti s neutěšenou situací v Radě ČT, zejména v souvislosti s kontrolní činností její dozorčí komise. Ta vyvolala poměrně širokou občanskou nevoli některých organizací, které jsou navázány na ČT. Komise podle nich zasahuje do věcí, do kterých by zasahovat neměla,« řekl poslanec našemu listu. Dodal, že situace v ČT rozhodně není dobrá a nespokojenost občanské veřejnosti nejenom s činností, ale i s hospodařením ČT se neustále stupňuje. Od Babiše chtěl proto slyšet jeho názor na celkovou situaci a na fungování dozorčí komise.

Ptal se ho také na jeho postoj k usnesení, které Senát přijal 19. listopadu k situaci v Radě ČT, konkrétně k odvolání její dozorčí komise. V něm se horní komora shodla na tom, že odvolání dozorčí komise Radou ČT nebylo v souladu se zákonem o ČT a požádala volební výbor Poslanecké sněmovny, aby se pochybeními rady zabýval. V případě potvrzení pochybení by pak výbor měl podle senátorů zvážit odvolání radních, kteří se chyby dopustili.

Valenta je přesvědčen, že jde o neústavní pokus Senátu o nátlak na Poslaneckou sněmovnu. »Takovýto postoj Senátu zbytečně podněcuje společenské nepokoje v době, kdy bychom měli veškeré své síly společně napnout zcela jiným směrem i způsobem,« napsal poslanec v interpelaci na premiéra.

Premiér strká hlavu do písku

Odpovědi ho však ani nejméně neuspokojily. A není divu. Premiér se vesměs odvolával na zákon o jednacím řádu Sněmovny. »Jakožto předsedovi vlády mi nepřísluší situaci v ČT komentovat, neboť její činnost a hospodaření je zcela mimo moji působnost,« odpověděl na dotaz, jaké je jeho stanovisko k aktuálnímu stavu v ČT.

V podobném duchu a stejně krátká byla i jeho odpověď na otázku týkající se senátního usnesení. »Nechci do takového sporu vstupovat, ani se k němu jakkoli vyjadřovat, abych z pozice premiéra nevyvíjel na nezávislou instituci zbytečný tlak,« uvedl Babiš.

Valentu samozřejmě takové odpovědi nemohly uspokojit.

»Premiér mi odpověděl způsobem, jako kdybych ho žádal o to, aby do té situace zasáhl, což rozhodně není pravda. Já jsem chtěl slyšet jeho názor, a ten mi říct může. Jestli tvrdí, že nemůže, tak ať ho neříká ani v ČT. Myslím si, že odpověděl velice účelově, a hlavně na to, na co jsem se ho neptal,« reagoval Valenta. »Názor není zasahování, na ten má právo i předseda vlády a já bych ho chtěl slyšet,« zdůvodnil, proč vyslovil s odpověďmi na svou interpelaci nesouhlas.

Pokud jde o odpověď týkající se senátního usnesení, Valenta chce premiérovi připomenout, že zde existují tři druhy moci a Senát podle něj do tohoto rozdělení nepřijatelné zasahuje. Navíc za situace, kdy je horní komora směrem k ČT zcela nekompetentní na rozdíl od Poslanecké sněmovny. Předseda vlády by to podle něj měl okomentovat. »Bohužel, premiér problémy řeší až tehdy, když se týkají jeho, když se to týká někoho jiného, tak strká hlavu do písku,« prohlásil Valenta.

(jad)