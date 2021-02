Opravené památky budou soutěžit o cenu kraje

Jihomoravští radní vyhlásili soutěž Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2020. Cíl akce je už čtrnáctý rok motivace vlastníků kulturních památek k jejich obnově, k propagaci památek na jižní Moravě, ale také seznámení veřejnosti s problematikou památkové péče.

Do soutěže může přihlásit kdokoliv kulturní památku, která byla opravena v loňském roce. »Chceme, aby se lidé dívali okolo sebe, všímali si kulturních pokladů. A aby ti, co tyto poklady vlastní, měli větší motivaci řádně se o ně starat. Jižní Morava přiláká ročně statisíce turistů, kteří památkové skvosty v nových kabátech určitě ocení,« řekl náměstek hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch František Lukl.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 19. února 2021, hlasování veřejnosti prostřednictvím SMS zpráv o pořadí vloni opravených památek v soutěži bude od 15. do 31. března 2021. Výsledek soutěže vyhlásí kraj na přelomu května a června. Přehled navržených památek s návodem pro hlasování jsou pro zájemce na krajských webových stránkách. Z přihlášek památek vybere soutěžní komise nanejvýš 35 nejlepších návrhů, které zařadí do soutěže o ceny v kategoriích: velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, hospodářské dvory…), díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování. Dále drobné stavby (lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, poklony…).

Soutěžní komise může udělit zvláštní cenu pro kulturní památku, která ji zvláštním způsobem zaujme. Porotci mohou vybrat i osobnost, která vykazuje hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky. Té pak udělí titul Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji. Cena veřejnosti vzejde ze SMS hlasování, kdy z každého telefonu bude možné přes SMS poslat jen jeden hlas. Na souhrnné ocenění vyčlenil Jihomoravský kraj 530 000 korun.

(vž)