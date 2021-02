Ilustrační FOTO - Pixabay

Lyže v Bulharsku a moře v Egyptě

Jarní prázdniny, které začaly dětem z 15 okresů, se Češi podle prodejců pobytů chystají strávit na lyžích v Bulharsku nebo u moře například v Egyptě.

Někteří lidé s plánováním týdenního školního volna vyčkávají a doufají v to, že se krizová opatření uvolní. Velmi rychle by se tak vyprodaly tuzemské pobyty v Krkonoších nebo na Šumavě, vyplývá z vyjádření prodejců zájezdů.

Cestovní kancelář Alexandria sleduje podle svého marketingového ředitele Petra Šatného největší zájem na jarní prázdniny o lyžování v Bulharsku. Je jednou z mála evropských zemí, kam mohou Češi na sjezdovky vyrazit. Při vstupu do země je ale nutné se prokázat negativním testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin. O zimní pobyt v Bulharsku je podle Šatného letos rozhodně vyšší zájem než v předchozích letech. Alexandria má v nabídce pobyty vlastní dopravou i letecky. »Hotely jsou v Bulharsku v provozu, fungují hotelové restaurace. Otevřená jsou ve většině případů také wellness,« uvedl Šatný.

»Každoročně Češi s rodinami na jarní prázdniny vyrážejí na hory, nejčastěji pak do Itálie, Rakouska a do Krkonoš. To není v tuto chvíli možné. Je ale vidět, že Čechům hory scházejí a neustále se nás dotazují, zda už se hotely a sjezdovky budou otevírat a jestli nemáme nějaké příznivé informace,« řekla mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

Lidé, kteří chtějí přece jen vycestovat, volí podle Řezníčkové dovolenou v Egyptě, na Zanzibaru a Maledivách nebo ve Spojených arabských emirátech. »Určitě letos evidujeme nemalý meziroční pokles, ale nemůžeme říct, že zájem o cestování na jarní prázdniny není. Často od klientů slýcháváme, že jsou z celé situace v ČR už tak unaveni, že nutně potřebují odletět pryč za teplem a do klidu,« dodala Řezníčková.

Jarní prázdniny zatím mnoho lidí nemá naplánované podle ředitele cestovního portálu Skrz.cz Matěje Dvorského. Současná situace srazila prodeje zahraničních pobytů podle něj na minimum, nakupují jen největší optimisté. Očekává, že prodeje v případě rozvolnění prudce vzrostou na poslední chvíli a v první řadě ty v ČR. »Pokud to přijde, tak nejoblíbenější destinace jako Krkonoše a Šumava budou vyprodané během několika málo dní. Navíc i letos lze očekávat trend vysoké návštěvnosti Prahy,« uvedl.

Ubytovací zařízení v ČR mohou v současné době sloužit jen pro služební cesty. Lidé se musejí prokázat písemným potvrzením od zaměstnavatele nebo objednavatele pobytu. Uzavřené jsou skiareály.

Jako první zahajují jarní prázdniny školy v okresech Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod a Bruntál. Poslední týdenní turnus prázdnin začne 8. března.

(cik)