Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Boeing 737 MAX se po dvou letech vrací

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) v minulém týdnu povolila obnovit komerční provoz letadel Boeing 737 MAX na území Evropské unie. Stejný krok pak ohlásil také britský Úřad pro civilní letectví (CAA).

Provoz modelu Boeing 737 MAX byl před téměř dvěma lety v celém světě přerušen kvůli dvěma tragickým nehodám. Před unijním a britským regulátorem pustil stroj do svého vzdušného prostoru v listopadu americký Federální úřad pro letectví (FAA). Boeing 737 MAX už smí létat rovněž v Brazílii a v Kanadě.

»Po důkladné analýze jsme dospěli k závěru, že letoun 737 MAX se může bezpečně vrátit do služby,« uvedl šéf EASA Patrick Ky. Provoz letadel byl v březnu 2019 přerušen po nehodách v Indonésii a v Etiopii, při kterých zemřelo celkem 346 lidí.

Povolení k návratu do vzduchu se týká upravené verze letounu Boeing 737 MAX s řadou bezpečnostních vylepšení. Mezi podmínky EASA pro návrat letounů do služby patří rovněž adekvátní školení pilotů.

Rekordní ztráta

Problémy kolem letadel 737 MAX už stály americkou společnost Boeing desítky miliard dolarů. Loni navíc firmu zasáhl útlum osobní letecké dopravy v důsledku pandemie nemoci COVID-19. Boeing loni dodal zákazníkům pouze 157 letadel, což je nejméně za 43 let. Dodávky byly asi o 60 procent nižší než v roce 2019.

Boeing vykázal rekordní celoroční čistou ztrátu 11,94 miliardy dolarů (256,3 mld. Kč). Tržby firmy se za loňský rok snížily o 24 % na 58,16 mld. USD (1,25 bilionu Kč). Ztráta za rok 2019 činila 636 milionů USD a už v té se odrážely potíže s letadly 737 MAX. Navíc byl Boeing znovu nucen odsunout výrobu svého zcela nového letadla 777X, nově až na konec roku 2023.

Z problémů amerického konkurenta těžil evropský výrobce Airbus, který si tak druhým rokem po sobě udržel pozici největšího výrobce letadel na světě. I on ale loni dodal na trh jen 566 letadel, což je o 34 % méně než v předchozím rekordním roce.

Co obnáší znovunasazení

Letecký dopravce Smartwings nasadí první letoun Boeing 737 MAX 8 během února. Před zprovozněním ještě musí proškolit personál, zaktualizovat systémy letadla a provést ověřovací let. Celý proces potrvá asi tři týdny. Všech sedm letadel tohoto typu, které společnost vlastní, by mělo být v provozu do léta, informovala mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Zprovoznění letadel zahrnuje mimo jiné proškolení pilotů, aktualizaci softwaru a hardwaru a další činnosti, které požaduje EASA. Předepsaný výcvik by mělo absolvovat všech více než 400 pilotů Smartwings. Před uvedením do běžného provozu ještě dopravce u každého stroje provede ověřovací lety.

Letadla chce společnost nasazovat na linky na Kanárské ostrovy, na Madeiru, do Spojených Arabských Emirátů, Ománu, na Kapverdy a další. Od dubna by měl mít jeden letoun základnu také v Tel Avivu. Odtud budou následně létat na Tenerife, do Lisabonu a Marakkéše.

Smartwings musel po celou dobu odstavení letadel nahrazovat problémové stroje jinými letouny. Společnost v závěru minulého roku vyčíslila ztráty kvůli odstavení na více než 1,5 mld. Kč. Náhradu škody nyní aerolinky vymáhají po americkém výrobci.

(ici)