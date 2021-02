Barack Obama a Dmitrij Medveděv po podpisu smlouvy START II. FOTO - Wikimedia commons

Rusko i USA získaly pět let času

Že dojde k prodloužení rusko-americké smlouvy START 3, se očekávalo; už v předvolební kampani to slíbil nynější prezident Joe Biden. Že to ale bude záležitost jednoho telefonního rozhovoru, se tolik nepředpokládalo.

Ale bylo tomu tak, rozhovor se 26. ledna konal z americké iniciativy a měl řadu témat, START 3 při něm nejspíš nehrál úplně ústřední roli.

Prezident Biden měl jednodušší situaci, stačil jeho souhlas s prodloužením smlouvy, nebylo potřeba, aby se jí zabývali zákonodárci. Ruský prezident Putin musel požádat o souhlas ruský parlament. Bez problémů se mu ho ale dostalo. Vždyť ruské požadavky týkající se smlouvy byly splněny, totiž prodloužení o pět let a beze změn v textu. To bylo výhodné i pro Bidena, kdyby se do textu dostaly nějaké změny, musel by žádat Kongres o souhlas, na což by měl málo času. Biden si byl podle serveru Politico vědom i toho, že za prodloužení smlouvy se stavěli evropští státníci včetně vedení NATO, tedy ti, s nimiž chce Biden spolupracovat a »napravit pověst USA před evropskými spojenci«, jak se vyjádřil. K tomu přistupuje i potřeba udržet vojenské výdaje USA zhruba na nynější úrovni. Další kolo zbrojení, které by následovalo po neprodloužení smlouvy, by asi bylo příliš drahé v situaci, kdy americké státní výdaje zatěžuje už rok COVID-19 a stále potřebné další kompenzace chudnoucím obyvatelům a státní dluh roste. Odborníci před ním varují už několik let, minulý prezident se zadlužoval víc a víc s lehkostí danou vírou, že USA jsou tak silné, že se mohou chovat, jak chtějí a všechno jim projde. Že může nastat moment, kdy neprojde, se ani nyní v USA příliš nediskutuje, možná z opatrnosti, aby se nepřitahovala pozornost nežádoucím směrem.

Joe Biden. FOTO - Wikimedia commons

Prostor pro jednání

Nicméně odborníci podle serveru Politico nevidí v prodloužení dohody nějaký významný mezník, objevil se pětiletý časový prostor, který bude možné využít k vypracování nové odzbrojovací dohody nebo dohod mezi oběma velmocemi. Už delší dobu zraje čas zamyslet se nad novou architekturou světové bezpečnosti, tak, jak se objevují nové zbraňové systémy včetně nejaderných. Roli hraje i fakt, že jaderné zbraně vlastní stále více států. Prezident Donald Trump požadoval, aby se k americko-ruské smlouvě přidala i Čína. Politico uvádí názor expertů, že to by zatím bylo předčasné, USA a Rusko vlastní 90 % světového jaderného arsenálu, podíl dalších států není tedy tak velký, aby se o něm muselo jednat nyní. Palčivou však začíná být otázka zbrojení v kosmu, kam se americké i ruské zbraňové systémy nezadržitelně posouvají, také »boj bez vojáků«, například pomocí bezpilotních letadel, není záležitostí budoucí, ale zcela současnou. Rusko například už ohlásilo významné posilování svého letectva o bezpilotní stroje včetně dálkového letectva. I to si bude žádat zohlednění v budoucích odzbrojovacích dohodách, čehož si je Moskva vědoma. A přijde i čas mnohostranných jednání. Teď je pět let prostoru pro podrobná posouzení někdy ještě ne zcela vyhraněných nebezpečí pro světový mír.

Seriózní diplomacie

V tomto okamžiku jde jen o návrat k seriózní diplomacii, řekl serveru ředitel Global Zero, agentury, která se zabývá otázkami odzbrojení, Derek Johnson. »Pokud nejste zbrojař, je to pro vás dobrá zpráva,« prohlásil. Soudí, že Trump rozkolísal světovou scénu v řadě ohledů, ten odzbrojovací byl asi nejdůležitější. Američtí jestřábi jsou známi tím, že kontrolu zbrojení považují za přežitek studené války, za »svázání« amerických rukou. Bidenova administrativa v této věci zaujímá odpovědnější postoj, je přesvědčen Johnson. Navazuje na vládu Baracka Obamy, kterou v kontrole zbrojení nelze nazvat neodpovědnou.

I podle ruského experta, ředitele Centra vojenskoprůmyslových výzkumů Institutu USA a Kanady při ruské akademii věd Vladimira Batjuka nelze význam nynějšího prodloužení dohody START 3 přeceňovat. Jde podle něj o »posledního mohykána« dosavadních odzbrojovacích smluv, ty další byly Trumpem už dříve zlikvidovány, třeba smlouva o raketách středního doletu. »Objevil se tu ale nový moment, který může vše zkomplikovat. Střídání amerických administrativ dříve provázela jistá následnost, vlády neničily, co bylo v odzbrojovacích jednáních dosaženo jejich předchůdci.«

Trump zničil téměř vše

Trump ale zničil téměř vše, čeho dosáhl Obama - »jeho« smlouvu z roku 2010 se podařilo zachránit na poslední chvíli díky rozumnějšímu postoji Bidena. Vydrží to ale i po dalších výměnách v Bílém domě? To ukáže čas, zatím je ho dost, konstatoval Batjuk.

(pe)